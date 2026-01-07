Titulares clave de los 49ers en duda para el enfrentamiento de comodines contra Eagles

El 49ers de San Francisco puede entrar al fin de semana de comodines con escasez de personal, y esa realidad es imposible para el Águilas ignorar.

Según el experto de la NFL Ian RapoportEl entrenador en jefe de los 49ers, Kyle Shanahan, confirmó el miércoles que el tackle izquierdo Pro Bowl Trent Williams (bíceps femoral) y receptor abierto novato Ricky Pearsall (rodilla/tobillo) no practicó el miércoles.

Esto pone en duda su disponibilidad para el enfrentamiento de comodines contra los Eagles.

La ausencia de Williams es extremadamente crítica ya que él es la base de esta gran ofensiva.

Shanahan reconoció que el miércoles no es un día de descanso programado para su tackle estelar, lo que añade incertidumbre a su estatus a medida que avanza la semana.

Pearsall, mientras tanto, reagravó su lesión del ligamento cruzado anterior al final de la temporada regular y permanece en un calendario similar de esperar y ver qué pasa.

«Depende del jugador», dijo Shanahan sobre su capacidad para vestirse el domingo.

«Si lo han hecho antes. ¿Cuál es la historia del jugador y cosas así? Ya veremos».

Cómo las lesiones de los 49ers podrían influir en el enfrentamiento de los Eagles

Desde la perspectiva de los Eagles, las implicaciones son significativas.

Williams es ampliamente considerado como el mejor tackle izquierdo del fútbol.

Su ausencia alteraría dramáticamente el plan de protección de San Francisco contra la feroz presión de Filadelfia.

Sin él, los 49ers se verían obligados a reorganizar completamente su línea ofensiva.

La ausencia de Williams se sintió mayormente la semana pasada cuando la ofensiva de los 49ers sólo anotó tres puntos sin él contra el halcones marinos.

purdy Fue capturado tres veces y los Niners no pudieron establecer nada en el suelo, ya que sus corredores sólo promediaron 3,2 yardas por acarreo.

Los Eagles buscarán replicar el desempeño defensivo de Seattle si Williams no puede ponerse el traje.

La posible ausencia de Pearsall también reduce la profundidad de recepción y el juego aéreo de San Francisco.

También ejerce más presión sobre George Kittlequien estuvo limitado el miércoles por una lesión en el tobillo.

Defensivamente, los 49ers también podrían estar muy débiles.

También colocaron linebacker Tatum Bethune (ingle) en la reserva de lesionados el miércoles después de sufrir una lesión que puso fin a su temporada la semana pasada.

Águilas atacando la debilidad de los 49ers

Si los 49ers se ven obligados a depender de reemplazos, eso beneficiará directamente las fortalezas de Filadelfia en ambos lados del balón.

Con Tatum Bethune ahora en la lista de reservas lesionados y Dee Inviernos Aún marginados, los 49ers tienen poco margen de error en el medio de la defensa.

Eso abre la puerta para que los Eagles estresen a la unidad con un enfoque físico corriendo detrás. Saquon.

Duele y la compañía también podría apoyarse en gran medida en apariencias de juego diseñadas para aislar a los defensores inexpertos en el espacio.

En el frente, una posible ausencia a lo largo de la línea ofensiva de los 49ers también podría permitir que la presión sobre los mariscales de Filadelfia dicte este juego.

En medio de todas las lesiones de los 49ers, el camino está despejado para Filadelfia:

Gana en la línea de golpeo, controla el juego terrestre y haz que los suplentes de los 49ers demuestren que pueden aguantar la presión de la postemporada.