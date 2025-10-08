Tito Explica la división de funciones del Viceministro del Interior tras el nombramiento de Akhmad Wiyagus en Prabowo

Yakarta, Viva – Ministro del Interior (Ministro del Interior) RI, Tito Karnavian revelado tarea Tres representantes de su ministro tras la inauguración del Komjen Pol por el presidente Prabowo Subianto Akhmad Wiyagus como wamenda.

De esta manera, Tito tiene tres Wamendagri, a saber, Bima Arya Sugiarto, Ribka Haluk y Akhmad Wiyagus.

Tito explicó que luego dividiría las funciones de sus representantes ministeriales. Una de ellas es que dividirá las tareas de sus ministros de acuerdo con tres zonas horarias o zonas horarias en Indonesia. La razón, dijo Tito, es que Indonesia tiene una superficie muy grande.

«Así que me quedo para la tarea más tarde 3 Wamen, habrá un coordinador para las partes occidental, central y oriental», dijo Tito a los periodistas en el Complejo del Palacio Presidencial, en el centro de Yakarta, el miércoles 8 de octubre de 2025.



Prabowo instaló varias figuras en el Palacio de Estado. Foto : Viva/Rahmat Fatahillah Ilham

Posteriormente, Tito asignará tres representantes de sus ministros para que visiten las regiones correspondientes a su territorio.

«Me asignarán una visita para visitar la zona, por ejemplo, la inflación es alta, la pobreza es alta, lo cual tiene un problema, que no podré si estoy solo», dijo Tito.

«Imagínese que hay 38 provincias, 98 ciudades, 416 distritos, más de 70.000 aldeas. Debemos ir una por una, para saber el problema exacto», añadió.