Titiek Soeharto sobre las instrucciones de Jokowi apoya el período de Prabowo-Gibran 2: No has pensado

Yakarta, Viva – Vicepresidente de la Junta de Síndicos del Partido Gerindra, Siti Hediati Hariyadi o Titiek Soeharto dijo el presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto no he pensado en los pasos políticos en los próximos cinco años.

Titiek transmitió esto para responder a la instrucción del 7º presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo (Brillo) a voluntarios para apoyar al gobierno de Prabowo Subianto y Gibran rakabuming raka Dos períodos.

«Tampoco has pensado en los próximos cinco años», dijo Titiek a los periodistas en el Complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta, citado el jueves 25 de septiembre de 2025.

Titiek explicó que la tarea del presidente Prabowo en el bienestar del pueblo indonesio aún era larga. Dado, el liderazgo de Prabowo solo ha durado un año.

Él consideró que era mejor para el público ver primero cómo el desempeño del presidente Prabowo en cinco años.

«Eso está más tarde, terminado primero. Esto es solo un año, terminado cinco años primero. Probamos que Pak Prabowo puede prosperar a esta nación», dijo.

Para tener en cuenta, el séptimo presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) entregó una señal política relacionada con la dirección de apoyo en las próximas elecciones presidenciales de 2029.

Jokowi ordenó a sus voluntarios que apoyen la administración de Prabowo Subianto y Gibran Rakabuming Raka por dos períodos.

La orden estaba en línea con la declaración revelada por el Grupo de Voluntarios Popular Presidencial Jokowi (Bara JP) para apoyar a Prabowo-Gibran por dos períodos.

«Desde el principio, transmití a todos los voluntarios para eso (apoyando a Prabowo-Gibran durante dos períodos)», dijo Jokowi, el viernes 19 de septiembre de 2025.