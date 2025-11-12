Titiek Soeharto no tiene problemas con los pros y los contras del título de héroe de Suharto: este es un país democrático

Mataron, EN VIVO – Presidenta de la Comisión IV de la RPD, que también es hija del segundo presidente de Indonesia, Siti Hediati Hariyadi o Titiek. Suharto evaluar los pros y los contras de establecer un título héroe nacional a Suharto es algo normal en una democracia.

Lea también: ¡Gran conmoción! Ribka Tjiptaning denunciado ante Bareskrim tras llamar a Suharto «asesino de millones»



«Los pros y los contras están bien, está bien, este es un país democrático», afirmó. Titiek Soeharto mientras lideraba el grupo de la Comisión IV de la Cámara de Representantes en una visita de trabajo a la Oficina del Gobernador de NTB en Mataram, el miércoles 12 de noviembre de 2025.

Titiek vio que la mayoría del pueblo indonesio quería que el segundo presidente de la República de Indonesia recibiera premios y fuera respetado a pesar de que surgieron pros y contras. «Creo que está claro que no necesitamos continuar», dijo.

Lea también: Prabowo parte hacia su patria después de su visita a Australia





El presidente Prabowo Subianto entregó el título de Héroe Nacional a Suharto

Anteriormente, Komnas HAM expresó su preocupación y objeción a asignar el título de héroe a Suharto. Se considera que esta medida perjudica los ideales de la Reforma de 1998, así como los hechos históricos de diversos incidentes de violaciones de derechos humanos durante el mandato de Suharto.

Lea también: Ayúdense unos a otros si son atacados, aquí hay 3 nuevos tratados de seguridad entre Indonesia y Australia que son similares a los de la OTAN



Las graves violaciones de derechos humanos a las que se refiere Komnas HAM son los acontecimientos de 1965-1966, el misterioso tiroteo, el incidente de Talangsari, el incidente de Tanjung Priok y la implementación del Área de Operaciones Militares (DOM) de Aceh.

«La decisión del difunto Suharto no sólo perjudica a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, sino también a sus familias, que siguen exigiendo sus derechos hasta el día de hoy», afirmó el presidente de Komnas HAM, Anis Hidayah.

Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto premiado Título de héroe nacional a 10 figuras que han hecho grandes aportes a la nación y al país.

La ceremonia de entrega del título de Héroe Nacional tuvo lugar en el Palacio de Yakarta el lunes (11/10), comenzando con una procesión de silencio por los espíritus de los héroes encabezada directamente por el Presidente.

La premiación de Héroes Nacionales se realiza como una forma de agradecimiento estatal por los aportes de figuras en los ámbitos del liderazgo, la democracia, los derechos humanos y el apoyo al pueblo.

Esta decisión está contenida en el Decreto Presidencial (Keppres) Número 116.TK/Año 2025 relativo a la Concesión del Título de Héroe Nacional, estipulado en Yakarta el 6 de noviembre de 2025.

Durante la ceremonia, el gobierno designó a diez figuras como Héroes Nacionales, a saber:

1. KH Abdurachman Wahid (Gus Dur) – Java Oriental.

2. General del TNI HM Soeharto – Java Central.

3. Marsinah – Java Oriental

4. Mochtar Kusumaatmaja – Java Occidental.

5. Hj. Rahma El Yunusiyyah – Sumatra Occidental.

6. General (retirado) del TNI Sarwo Edhie Wibowo – Java Central.

7. Sultán Muhammad Salahuddin – Nusa Tenggara Occidental.

8. Syaikhona Muhammad Kholil – Java Oriental.

9. Tuan Rondahaim Saragih – Sumatra del Norte.

10. Zainal Abidin Syah – Molucas del Norte.