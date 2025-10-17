Titiek, Dasco y Gibran estuvieron presentes

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto cumple 74 años hoy viernes 17 de octubre de 2025. Celebración y acción de gracias cumpleaños Prabowo también lo celebró con sencillez y fue atendido por sus personas más cercanas a él.

El momento de acción de gracias que se celebró en el Palacio de Estado, en el centro de Yakarta, fue subido directamente por el presidente diario del Partido Gerindra DPP. Sufmi Dasco Ahmad a través de su cuenta personal de Instagram. Hay seis fotos subidas por Dasco.

En la primera y segunda fotos, se ve a Prabowo y varios invitados orando juntos.

Algunos de los invitados que asistieron fueron el presidente del Daily del Partido Gerindra (DPP) y el vicepresidente de la RPD de RI, Sufmi Dasco Ahmad, el presidente del MPR de RI, Ahmad Muzani, el presidente de la Comisión IV de la RPD de RI. Titiek SoehartoEl hijo de Prabowo, Ragowo Hediprasetyo o Didit.

Luego, el Ministro de Inversiones Rosan Roeslani, el Ministro de Comunicaciones y Educación Superior Meutya Hafid, el Jefe de BIN Herindra, el Ministro de Estado Prasetyo Hadi, el Enviado Presidencial Especial Raffi Ahmad, el Secretario del Gabinete Teddy Indra Wijaya.

En otra foto, se ve a Prabowo recibiendo un plato que contiene trozos de tumpeng entregado por Didit. También estuvo presente en el evento de acción de gracias el vicepresidente de la República de Indonesia, Gibran Rakabuming Raka.

Celebración del 74 cumpleaños del presidente indonesio Prabowo Subianto en el Palacio de Estado Foto : Instagram.com/sufmi_dasco

«Asistiendo a la celebración del 74º cumpleaños del presidente Prabowo. Con pleno orgullo y alegría, siempre estaremos con ustedes en la lucha para crear una Indonesia justa y próspera en el futuro», dijo Dasco.

Mientras tanto, Muzani dijo que la celebración del 74 cumpleaños de Prabowo se llevó a cabo de forma sencilla y sólo asistieron las personas más cercanas a él.

«Sí, nos reunimos con el presidente antes, le expresamos deseos de feliz cumpleaños y le transmitimos nuestra felicidad y gratitud por la bendición de su cumpleaños, que hasta ahora se mantiene sano, fuerte y todos rezamos para que viva mucho tiempo a la edad de 74 años», dijo Muzani a los periodistas en el Complejo del Palacio Presidencial, en el centro de Yakarta.

«No hay celebración, sino más bien un ambiente familiar, sencillez», prosiguió.