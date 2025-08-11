Titans QB criticado por el veterano de la NFL después del debut de pretemporada

Mientras el Titanes de Tennessee Dejó caer su apertura de pretemporada, fue una experiencia valiosa obtener su selección general número 1 en el campo. Tampa Bay se encargó de los negocios, 29-7, pero una de las principales historias que salieron del juego fue Cam Ward’s actuación.

El graduado de Miami fue 5/8 con 67 yardas en su debut en la NFL. En su serie de dos en el campo, hizo una conexión inmediata con Calvin Ridley. Tennessee recibió un gran éxito al perder Tyjae Spearspero ellos Espero tenerlo de vuelta para la semana 1 en Denver.

Dan Orlovsky destaca dos lanzamientos positivos que Cam Ward hizo en su debut en la NFL

El debut de la NFL de Ward vio algunos incompletos, pero en su mayor parte fue según el plan. El jugador de 23 años puede haberse salido con una intercepción mientras jugaba contra los respaldos de los Bucs, pero dejó el estadio Raymond James después de un rendimiento sólido.

Dan Orlovsky Pasé su carrera en la NFL de 12 años en numerosos equipos. Fue reclutado en la quinta ronda del draft de 2005, pasando sus primeros cuatro años en Detroit. Desde allí saltó de los gustos de Houston a Indianápolis a Tampa antes de volver a los leones.

«Cam tiene que hacer un buen solo solo de confirmar la parte trasera, ‘Oye, esa esquina trasera corrió con ese receptor individual’. Muy buen trabajo con los ojos confirmando eso». El graduado de UConn dijo.

Orlovsky continuó: «El lanzamiento es perfecto. Alejándolo de ese defensor de fin de última.

El jugador convertido en el analista desglosó otra de las terminaciones de Ward. Si bien este parecía estar en una ruta simple, Orlovsky discutió por qué había mucho más en ella: «¿Ves cómo lo endereza?

Agregó: «Esto es algo que sucedió probablemente tres o cuatro veces. Se trata un poco de establecerse, la primera vez en la NFL, todo eso».

El jugador de 41 años menciona su principal crítica de la selección general número 1 de Tennessee

Finalmente, Ward tenía tres incompletos. Sus lanzamientos estaban en el blanco, en su mayor parte. No es el brazo de Ward lo que Orlovsky está preocupado, es su juego de pies.

«Aquí está la cosa con Cam. Solo estoy mirando sus pies y yendo, ‘cálmate'», dijo Orlovsky. «Mira sus pies, es paralelo a la línea de scrimmage. No vas a vivir mucho tiempo en esta liga. Solo porque puedes no significa que deberías hacerlo».

El ex mariscal de campo de los Leones agregó: «Es un rasgo que es capaz de hacer, pero no tenemos que hacerlo. Podemos cuando es necesario. Acabo de ver esto demasiado. No necesitamos ser paralelos a ese. Aparte de eso, pensé que se veía realmente fuerte».

Brian Callahan tiene su trabajo cortado para él esta temporada. Con Will Levis fuera por todo 2025Ward es, sin duda, el hombre a cargo. Ambos del titán respaldo de QB En Tampa, dejando a Ward inmediatamente arrojado al fuego.