Titans establece la fecha de estreno de la temporada 2

La segunda temporada de «Los hermanos Boulet‘Dragula: Titans «está listo para volver a AMC+ y estremecer el 7 de octubre.

Un spin-off de All-Star de la exitosa serie «The Boulet Brothers ‘Dragula», el espectáculo de competencia combina el arte de arrastre de alto concepto con desafíos físicos que obligan a los competidores a enfrentar sus miedos más profundos. En la temporada 2, 14 artistas de arrastre de temporadas anteriores volverán a enfrentar en el diseño, el rendimiento y los desafíos basados ​​en maquillaje inspirados en el horror, la ciencia ficción, la fantasía y lo sobrenatural.

«No solo queríamos hacer otra temporada de ‘The Boulet Brothers’ Dragula: Titans ‘», dijeron Dracmorda y Swanthula Boulet en un comunicado conjunto. «Nos propusimos crear un monstruo de una temporada que eclipsaría por completo todo lo que estaba antes. Nos esforzamos más que nunca, trajeron de vuelta a los competidores más feroces en la historia del programa, y ​​empacamos cada episodio con giros impactantes, asombrosos de arte y emociones reales. Esta es ‘Titans’ plenamente realizada, más grande, oscura y más incansable que cualquier cosa que hemos hecho antes». «Hemos hecho antes».

Los concursantes tendrán que sobrevivir a los pilares de suciedad, horror y glamour del programa para ganar una corona, un gran premio de $ 100,000, un lugar principal en una próxima gira mundial y el título de «Queen of the Underworld».

Organizado por The Boulet Brothers, esta temporada contará con una variedad de jueces invitados en el género de terror que incluye a David Dastmalchian («Dune», «The Suicide Squad») Jennifer Tilly («Chucky», «» Bound «) Todd McFarlane (Creador de» Spawn «, cofundadora de Image Comics) Kate Siegel (» The Hunting of Hill House «,» Mednight Mass «) Don Mancini (Creador de la» Plaza de Child «y» Chucky «) «Maligno», «m3gan»).

La temporada 2 también contará con invitados especiales como Twin Temple (Pioneros de Satanic Doo-Wop), Peaches Christ (cineasta y drag perfromer), Steve Orlando (escritor de cómics, DC Comics / Marvel), Ryan Turek (Ejecutivo de Blumhouse, Productor de Bloween) (Campeón de la temporada 1 de «Dragula: Titans»).

El elenco se anunciará en una fecha posterior.

La renovación es parte de Drag Stars Dracmorda y el nuevo acuerdo de múltiples proyectos de Swanthula con el servicio de transmisión.

La temporada debuta durante un año hito para Shudder, mientras el streamer celebra su décimo aniversario de entregar una amplia selección de títulos en Horror, Thrillers y The Supernatural.