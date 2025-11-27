‘Titanic’ y ‘Dirty Dancing’ impulsaron ‘Detrás de las palmeras’ de Marrakech

“Detrás de las palmeras» director Meryem Benm’barek está lidiando con emociones encontradas mientras su película se prepara para su estreno mundial en el Festival de Cine de Marrakech.

Por un lado, la autora marroquí, cuyo primer largometraje, “Sofía”, fue celebrada en Una Cierta Mirada en 2018, está profundamente conmovida al revelar su último trabajo en su país de origen.

“Sé que mi película será recibida aquí en el sentido más profundo”, dice. Variedad.

Al mismo tiempo, Benm’barek es muy consciente de que las versiones que se estrenarán en Marruecos y en todo el mundo árabe no cumplen con su visión artística. Si bien aceptó a regañadientes las ediciones menores requeridas para la distribución marroquí (principalmente recortando planos generales y atenuando los elementos más explícitos de las escenas de sexo), describe la versión cortada para otros territorios MENA como un cuchillo en el corazón.

“En realidad ya no es mi película”, dice sobre el corte reeditado, cortado casi a la mitad para el mercado saudita en rápida expansión. «No lo apoyo, no lo valido y estoy completamente en desacuerdo con ello. Pero esa es la ley del mercado; realmente no tengo voz y voto, a menos que decida no estrenar la película en el mundo árabe, lo que personalmente no me molestaría, pero desde el punto de vista de la producción, dudo que sea posible».

(Pyramide Films lanzará la versión completa del director en Francia y se encargará de las ventas internacionales exclusivamente para esa versión).

De hecho, sería casi imposible borrar todo rastro de sexualidad de un thriller íntimo centrado en un joven de Tánger dividido entre dos parejas románticas totalmente diferentes. Si bien el joven contratista Mehdi (Driss Ramdi) ya está medio comprometido con Selma (Nadia Kounda), una trabajadora de panadería socialmente reservada, pronto se siente atraído por la sexualmente liberada Marie (Sara Giraudeau), una francesa adinerada que comienza como cliente antes de convertirse en su amante y benefactora social, alimentando sus fantasías de movilidad ascendente y una vida diferente.

«Necesitaba mantener una libertad creativa absoluta», explica Benm’barek. «Marie da acceso a su cuerpo, y era importante que esto se pudiera ver, ya que la historia se experimenta a través de la mirada de Mehdi. Selma, por el contrario, se define por la modestia; no se revela y niega el acceso a su cuerpo. Por lo tanto, las escenas íntimas requirieron un lenguaje visual diferente. Estas fueron elecciones deliberadas, que reflejan mi visión artística y la dirección que quería para la película, incluso si no resonan en todos».

Películas como “Dirty Dancing” y “Titanic” resonaron en Benm’barek mientras escribía su último largometraje.

«Muchas películas siguen a un personaje que pasa de una clase social a otra, pero yo vengo de los thrillers de los 90 y de esas películas de televisión un poco cursis de los sábados por la noche», explica. «Hago el tipo de películas que me hubiera encantado como espectador. No creo que debamos pensar demasiado en todo. El placer tiene que permanecer en el centro, porque hacer películas es difícil, y cada vez es más difícil».

“El nuestro es un trabajo lleno de dudas, donde nada es realmente fácil”, afirma. «Así que es importante aferrarnos a ese lugar de placer, recordar qué nos hizo querer crear películas en primer lugar. Éramos espectadores antes que nada, y las películas nos conmovían. Esa sensación de placer es esencial; de lo contrario, se vuelve demasiado difícil seguir adelante».