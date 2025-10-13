Titan OS y Tubi anuncian asociación en Mipcom

Sistema operativo Titan SL (Sistema operativo Titán) ha anunciado una asociación estratégica con Tuberíaun servicio líder de transmisión con publicidad.

El acuerdo otorgará Sistema operativo Titán acceso exclusivo al inventario de publicidad premium de Tubi en el Reino Unido, que cubre «publicidad pre-roll y mid-roll en Tubi, que se lanzó en el Reino Unido en 2024, y desbloquea nuevas oportunidades para la participación de la audiencia y la monetización en Connected TV», se afirmó.

La empresa barcelonesa de tecnología, entretenimiento y publicidad Titan OS tiene sucursales en Ámsterdam y Taipei. Tubi, un servicio de transmisión gratuito con sede en San Francisco (con más de 100 millones de usuarios activos mensuales) es parte de Tubi Media Group, una división de Fox Corporation.

«La asociación con Tubi es una sólida validación de la misión de Titan OS de repensar la televisión: hacer que la televisión conectada sea más abierta, mensurable y monetizable», dijo Tobi Pfalzgraff, vicepresidente senior de personas y marketing. Variedad.

«A medida que el panorama europeo de CTV madure, colaboraciones como ésta definirán la siguiente fase de crecimiento: donde el conocimiento de la audiencia, el contenido de calidad y la innovación publicitaria convergen para ofrecer valor en todo el ecosistema».

Titan OS actuará como socio de ventas exclusivo para el vídeo a la carta con publicidad de Tubi (AVOD) inventario en todas las plataformas CTV, aprovechando sus equipos de ventas internos y socios SSP para llevar campañas al mercado. Ambas empresas también colaborarán en «innovación de datos avanzada», combinando conocimientos de Tubi, televisores Philips y televisores JVC para ofrecer «campañas altamente específicas y experiencias publicitarias superiores».

James Collins, CRO de Titan OS, lo calificó como “un hito en nuestra misión de redefinir cómo las marcas se conectan con las audiencias a través de la TV conectada”. Al combinar las capacidades de datos de Titan OS con el contenido y las audiencias de Tubi, ahora ofrecerán a los anunciantes una «oportunidad única para desbloquear todo el potencial de AVOD».

«En Tubi, estamos comprometidos a ofrecer a los anunciantes formas innovadoras de llegar a audiencias 100% accesibles y, al mismo tiempo, brindarles a los espectadores una experiencia de entretenimiento premium gratuita personalizada según sus gustos», dijo Ross Appleton, gerente general de Tubi en el Reino Unido.

«Nuestra asociación nos permite combinar la rica colección de contenido de Tubi con los datos de vanguardia y la experiencia en ventas de Titan OS, creando una propuesta poderosa tanto para los anunciantes como para los espectadores».

Pfalzgraff señaló que la asociación es «emocionante porque reúne dos fortalezas complementarias: la oferta de contenido excepcional de Tubi y la escala de audiencia con las capacidades avanzadas de publicidad y datos de Titan OS».

«Tubi se ha convertido en una de las plataformas de transmisión con publicidad más populares del mundo y, al integrar su inventario en el ecosistema Titan OS, estamos creando un entorno publicitario premium basado en métricas que beneficia a los espectadores, anunciantes y propietarios de contenido por igual. Es un importante paso adelante para hacer que la publicidad de TV conectada sea tan inteligente y efectiva como la digital, pero con el alcance y el impacto de la televisión».

Para Titan OS, este paso «subraya nuestra evolución de un sistema operativo CTV a una plataforma de datos y monetización a gran escala».

«Demuestra la confianza que los propietarios de contenido global como Tubi depositan en nuestra capacidad para gestionar, enriquecer y monetizar el inventario a escala en mercados europeos como el Reino Unido».

Según Pfalzgraff, existe una clara tendencia en la industria: los socios de contenido y los propietarios de inventarios quieren soluciones de monetización locales basadas en métricas que puedan ofrecer el anuncio adecuado a la audiencia adecuada y al mismo tiempo mantener experiencias de usuario premium.

«Esperamos que más socios se apoyen en las capacidades de monetización de Titan OS a medida que este cambio se acelera», afirmó.

En mipcomLa compañía está organizando su Cumbre Anual de Socios de Contenido, centrándose en la monetización del inventario de CTV, la monetización de contenido (con la asociación Titan-Tubi como caso de estudio) y la medición del desempeño en CTV, junto con Kochava.

«Se trata de construir un ecosistema sustentable y basado en datos donde los propietarios de contenido, los anunciantes y los socios tecnológicos prosperen juntos», resumió Pfalzgraff.