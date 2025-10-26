Tiroteos en varios lugares de Washington, decenas de heridos, incluido un niño de 5 años

WashingtonVIVA – Al menos decenas de personas, incluida una persona. niño Un niño de cinco años resultó herido en una serie de incidentes. tiroteo por separado en Washington, DC, según un informe del Washington Post que cita a la policía local.

Se produjeron tiroteos en varios lugares del condado de Washington el viernes 24 de octubre por la noche y el sábado 25 de octubre por la mañana. Actualmente no está claro si estos incidentes están relacionados.

Cinco personas, cuatro adultos y un niño, resultaron heridos cerca de la Universidad de Howard tras un evento de reunión, según el comunicado la policia el sábado según lo citado por el Washington Post.

Ilustración de un caso de tiroteo

Según los informes, una de las víctimas tenía heridas que amenazaban su vida, mientras que se esperaba que los demás, incluido un niño de cinco o seis años, sobrevivieran a pesar de sus heridas, dijo el portavoz de la policía Tom Lynch.

El Washington Post dijo que el número de víctimas reflejaba “la noche más violenta” en Washington, DC, desde que comenzó un aumento de las operaciones federales de aplicación de la ley en agosto.

El 11 de agosto, el presidente estadounidense Donald Trump ordenó el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en Washington, DC, en medio de la declaración de “emergencia de seguridad pública”, y afirmó que restablecería el orden en otras ciudades con altos índices de criminalidad como Nueva York, Chicago, Baltimore, Oakland y Los Ángeles.

El presidente dijo que su administración está comprometida a hacer que las ciudades estadounidenses sean más seguras a toda costa, incluso si la decisión va en contra de los deseos de algunos gobernadores y alcaldes demócratas. (Hormiga)