Tiroteo masivo en Bondi Beach Australia, 10 personas muertas y 12 heridas

Sídney, VIVA – Al menos 10 personas murieron y otras 12 resultaron heridas en el incidente tiroteo a granel en Playa Bondi, Sídney, Australiadijo la policía local citada por la Australian Broadcasting Corporation (ABC), el domingo 14 de diciembre de 2025.

La policía confirmó a ABC que 10 personas murieron en el incidente ocurrido en la popular zona turística. Estaban formados por nueve víctimas y un tirador.

Un total de otras 12 personas resultaron heridas, incluidos varios agentes de policía que acudieron primero al incidente.

Un reportero de ABC que habló anteriormente con las autoridades dijo que hubo muchas víctimas y confirmó que la amenaza inmediata había terminado, con los dos presuntos perpetradores ahora bajo custodia policial.

Ilustración de rodaje – Foto documental especial Foto : VIVA.co.id/Muhammad Faidurrahman (Kalimantan del Sur)

La policía estatal de Nueva Gales del Sur (NSW) dijo que dos personas habían sido arrestadas en Bondi Beach, pero las operaciones de seguridad aún estaban en curso. Se pidió a los residentes que se mantuvieran alejados del lugar ya que se implementó una zona estéril alrededor del área del incidente.

Las autoridades también dijeron que todavía había una amenaza de bomba en el lugar. Los agentes están intentando desactivar un artefacto explosivo improvisado (IED) que ha sido identificado en la zona de la playa.

Según los informes, el tiroteo ocurrió en la parte norte de Bondi Beach, cerca o en el área de Bondi Park Playground. El incidente tuvo lugar el primer día de Hanukkah, una celebración judía de ocho días, cuando estaba previsto que se celebrara en el lugar el evento “Janukah by the Sea”.

El Servicio de Ambulancias de Nueva Gales del Sur evacuó al menos a 16 pacientes a hospitales, aunque no se detallaron de inmediato sus condiciones. Se desplegaron más de 25 recursos de emergencia, incluidos equipos médicos, ambulancias, helicópteros y unidades de operaciones especiales.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, dijo que el incidente de Bondi fue un hecho impactante y profundamente preocupante, al tiempo que ofreció sus condolencias a las víctimas y sus familias.

Añadió que el gobierno federal continúa coordinando con la policía de Nueva Gales del Sur y proporcionará más actualizaciones a medida que se confirme información adicional sobre el incidente. (Hormiga)