Tiroteo en una tienda de bebidas cerca de Johannesburgo, Sudáfrica, 10 personas muertas

Johannesburgo, VIVA – Al menos 10 personas fallecido y otras 10 personas resultaron heridas en el incidente tiroteo en un comercio bebiendo en Bekkersdal, al oeste de Johannesburgo, Sudáfricasegún las autoridades locales el domingo.

La televisión nacional SABC News informó que el ataque ocurrió por la noche en la taberna KwaNoxolo en el área de Tambo, cuando el perpetrador disparó aleatoriamente su arma contra los clientes dentro de la tienda y los residentes reunidos afuera del lugar.

La policía confirmó que 10 personas murieron en el incidente, mientras que los heridos fueron evacuados al hospital más cercano para recibir tratamiento médico.

Personal policial continúa de guardia en el lugar mientras avanza la investigación. El comisario interino de policía de Gauteng, Fred Kekana, confirmó que se habían desplegado varias unidades policiales.

«Todavía estamos ocupados recogiendo declaraciones de los testigos, mientras llega el equipo nacional contra el crimen», dijo Kekana, añadiendo que también participaron un equipo de investigadores provinciales de la escena del crimen y el centro local de datos de antecedentes penales.

«Del mismo modo, el equipo extraordinario de investigación criminal, la inteligencia criminal y los detectives criminales provinciales también están en la escena del crimen», dijo el oficial de policía. (Hormiga)