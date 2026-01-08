Tiroteo en Minneapolis: Seguridad Nacional dice que un oficial de ICE actuó en defensa propia







El Departamento de Seguridad Nacional emitió un comunicado el miércoles (hora local), después de que una mujer fuera asesinada a tiros por un Servicio de Inmigración y Aduanas de EE. UU. (ICE) Oficial. La Agencia Federal dijo que «el oficial disparó tiros defensivos, temiendo por su vida, la vida de sus compañeros encargados de hacer cumplir la ley y la seguridad del público».

En una publicación en X, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que los oficiales de ICE estaban llevando a cabo «operaciones selectivas» en Minneapolis cuando los alborotadores comenzaron a bloquear a los oficiales de ICE. Uno de los «alborotadores violentos» intentó atropellar a los agentes en un intento de matarlos, según Seguridad Nacional, lo que calificó de «un acto de terrorismo interno».

«Utilizó su entrenamiento y salvó su propia vida y la de sus compañeros. El presunto autor fue alcanzado y falleció. Oficiales de ICE Se espera que los heridos se recuperen por completo».

La publicación agrega: «Esta es la consecuencia directa de los constantes ataques y demonización de nuestros oficiales por parte de políticos santuario que alimentan y alientan ataques desenfrenados contra nuestras fuerzas del orden, quienes enfrentan un aumento del 1.300% en agresiones contra ellos y un aumento del 8.000% en amenazas de muerte».

Según Seguridad Nacional, esta es una situación en evolución y brindaría al público más información tan pronto como esté disponible.

Hoy, los agentes de ICE en Minneapolis estaban llevando a cabo operaciones selectivas cuando los alborotadores comenzaron a bloquear a los agentes de ICE y uno de estos violentos alborotadores utilizó su vehículo como arma, intentando atropellar a nuestros agentes del orden en un intento de matarlos, un acto de terrorismo interno…. — Seguridad Nacional (@DHSgov) 7 de enero de 2026

En respuesta a la declaración, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, dijo que el estado garantizará que haya una investigación completa, justa y expedita para garantizar la rendición de cuentas y la justicia.

He visto el vídeo. No crean en esta máquina de propaganda. El estado garantizará que haya una investigación completa, justa y rápida para garantizar la rendición de cuentas y la justicia. https://t.co/3faWW4bQvV — Gobernador Tim Walz (@GovTimWalz) 7 de enero de 2026

Sobre el tiroteo, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, dijo: «La presencia de agentes federales de inmigración está causando caos en nuestra ciudad. Exigimos que ICE abandone la ciudad de inmediato. Nos mantenemos firmes con nuestra inmigrante y comunidades de refugiados.»

Tengo conocimiento de un tiroteo que involucró a un agente de ICE en 34th Street y Portland. La presencia de agentes federales de inmigración está causando caos en nuestra ciudad. Exigimos a ICE que abandone la ciudad de inmediato. Nos mantenemos firmes con nuestras comunidades de inmigrantes y refugiados. — Alcalde Jacob Frey (@MayorFrey) 7 de enero de 2026

CNN señaló que el tiroteo ocurrió mientras Minnesota enfrenta una ofensiva migratoria en medio de una campaña de aplicación de la ley a nivel nacional por parte de la administración Trump.

Alrededor de 2.000 agentes federales estaban siendo desplegados en Minneapolis, informó CNN citando dos fuentes policiales.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.









Fuente