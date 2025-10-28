¡Tiroteo en Bekasi! Dos crímenes virales en Lampung finalmente caen en manos de la policía

Jacarta – La brutal acción de dos autores de robo de motos armados con armas de fuego causó revuelo entre los vecinos Lampung terminó trágicamente. Ambos fueron paralizados por el equipo de la Subdirección Móvil de Investigación de la Dirección General de Investigación Criminal. Policía Metro Jaya en una tensa emboscada BekasiJava Occidental.

«La Subdirección de Resmob, Ditreskrimum Polda Metro Jaya logró arrestar al perpetrador robo con un arma cuya acción se volvió viral en el área de Bandar Lampung al disparar cinco tiros contra los residentes cuando la acción fue frustrada», dijo el jefe de la subdirección de Resmob, Ditreskrimum Polda Metro Jaya, comisionado adjunto de policía, Resa Fiardi Marasabessy, el martes 28 de octubre de 2025.

La búsqueda de esta banda de ladrones a mano armada se llevó a cabo después de que un vídeo de ellos disparando contra residentes en Bandar Lampung se volviera viral en las redes sociales. La policía, que no guardó silencio, los persiguió inmediatamente por todas las provincias.

El lunes 20 de octubre de 2025 por la tarde, el equipo de Resmob finalmente logró detectar su escondite en la zona de Mustika Jaya, Bekasi. Sin embargo, en lugar de darse por vencidos, los dos perpetradores actuaron como vaqueros callejeros.

«Dispararon cuatro balazos contra los miembros que intentaban arrestarlos», dijo.

A pesar de que hubo un tiroteo, la policía logró neutralizarlos a ambos sin que se produjeran víctimas ni para los agentes ni para los vecinos. De manos de los dos sospechosos, la policía confiscó dos piezas armas de fuego montaje junto con municiones, una llave con letra T y una motocicleta robada.

En la carga oficial de la cuenta de Resmob Polda Metro Jaya, se vio el rostro de uno de los perpetradores golpeado con ojos morados después de ser arrestado. Ahora, ambos han sido nombrados oficialmente sospechosos y están detenidos en el centro de detención de Polda Metro Jaya.

Fueron acusados ​​de hurto y de la Ley de Emergencia por posesión ilegal de armas de fuego, que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión.