Tiroteo en bar de Carolina en EE. UU. deja cuatro muertos

carolina, viva – Cuatro personas murieron y otras 16 resultaron heridas en acción. tiroteo en un bar en el estado de Carolina del Sur en Estados Unidos de Américasegún la oficina del Sheriff del condado de Beaufort, el domingo 12 de octubre de 2025.

“Poco antes de la 1 am del 12 de octubre de 2025, el Centro de Comunicaciones de la Oficina del Sheriff del condado de Beaufort recibió múltiples informes de un tiroteo ocurrido en Willie’s Bar and Grill, 7 Dr. Martin Luther King Jr. Dr., en St. Helena”, dijo la oficina del Sheriff en las redes sociales.

Según él, actualmente hay al menos 20 heridos, cuatro de ellos trasladados al hospital en estado crítico y cuatro más declarados muertos en el lugar.

Las autoridades dijeron que la investigación aún está en curso. (Hormiga)