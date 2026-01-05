¿Tiro pesado de gasolina de moto? Estas son las causas y riesgos que los conductores suelen ignorar

Jacarta – Lo pasé interesante gas motor ¿Se siente pesado o lento para responder? Esta condición no sólo hace que la experiencia de conducción sea menos cómoda, sino que también puede ser una señal de un problema grave. máquina.

Según Suzuki Indonesia, citado por VIVA el lunes 5 de enero de 2026, la fuerte extracción de gasolina generalmente ocurre debido a varios factores que los conductores a menudo ignoran, desde el aceite del motor hasta la configuración de componentes importantes.

VIVA Automotive: Ilustración del turismo en moto

El exceso de aceleración no es sólo un problema trivial. Si no se controla, el rendimiento de la motocicleta disminuirá, el consumo de combustible aumentará y el riesgo de dañar el motor será aún mayor. A continuación te presentamos las siete causas más comunes y sus explicaciones:

1. El aceite del motor rara vez se cambia

El aceite de motor funciona para lubricar los componentes internos y ayuda a disipar el calor del motor. Cuando el aceite se utiliza durante demasiado tiempo, su viscosidad disminuye, por lo que aumenta la fricción entre los componentes. Como resultado, la máquina tiene que trabajar más para producir. energíahasta que el gas se sienta pesado.

Solución: Cambie el aceite según el programa recomendado por el fabricante. Elige un aceite con las especificaciones adecuadas para tu tipo de moto.

2. Demasiado aceite de motor

Aunque es poco común, llenar aceite más allá de su capacidad puede causar una presión excesiva en el compartimiento del motor. El exceso de aceite también puede atrapar aire en el sistema de lubricación, haciendo que el pistón se mueva con más fuerza. Como resultado, la potencia del motor se reduce y la presión del acelerador se siente pesada.

Solución: Rellenar siempre con aceite según la cantidad recomendada en el manual de la moto.

3. Filtro de aire obstruido

El filtro de aire funciona para filtrar el polvo y la suciedad que ingresa a la cámara de combustión. Si el filtro está demasiado sucio, el flujo de aire se restringe, la combustión se vuelve menos eficiente y el motor pierde potencia. Esto hace que la moto acelere lentamente y el acelerador se sienta pesado.

Solución: limpie el filtro de aire con regularidad o reemplácelo si está demasiado sucio.

4. Problema con las bujías y el sistema de encendido.

Ilustración de una bujía de moto.

Las bujías gastadas o un sistema de encendido no óptimo producen chispas débiles. Las chispas que no son lo suficientemente fuertes provocan una combustión incompleta del combustible. El motor pierde potencia, especialmente al acelerar o subir pendientes.