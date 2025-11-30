Tipos de gatos para coche que debes conocer, ¡no elijas el equivocado!

Jacarta – gato de coche Es un equipo importante que debe estar en cada vehículo, especialmente para emergencias como el cambio de llantas. A pesar de su forma sencilla, esta herramienta existe en varios tipos que ofrecen diferentes capacidades y formas de trabajar.

La diferencia entre tipos de gatos suele radicar en el mecanismo de elevación y en la capacidad de carga que pueden soportar. Cada modelo está diseñado para una situación específica por lo que la selección debe tener en cuenta las necesidades del vehículo.

Adaptado VIVA Automotriz de Slashgear, domingo 30 de noviembre de 2024, los gatos de tijera son el tipo más común que se encuentra en el paquete estándar de los automóviles nuevos. El mecanismo de tornillo facilita su uso, pero requiere más potencia y tiene una capacidad de elevación limitada.

Este tipo de gato es adecuado para turismos de tamaño pequeño y mediano. Su uso se considera seguro siempre que la posición de la base sea estable y la superficie del suelo no sea resbaladiza.

Los gatos de botella son conocidos por su mayor capacidad de elevación que los gatos de tijera. Su forma vertical y compacta facilita su almacenamiento, aunque requiere más espacio vertical cuando está en uso.

Los propietarios de SUV o monovolúmenes suelen elegir gatos de botella que tienen una mayor distancia al suelo. La potencia requerida también es menor porque el mecanismo hidráulico hace que la elevación sea más ligera.

Los gatos de piso o de cocodrilo ofrecen la mejor estabilidad porque tienen un marco largo y ruedas que ayudan con el movimiento. Esta herramienta es capaz de levantar el coche de forma fácil y rápida, lo que la convierte en la opción favorita en los talleres.

Sin embargo, un gato de piso requiere un gran espacio de almacenamiento y es bastante pesado, por lo que no es práctico llevarlo en el automóvil. Aun así, esta herramienta aporta un extra de seguridad porque el punto de elevación es más estable.

Además de los tres tipos populares, también hay gatos eléctricos que funcionan con batería o se conectan a la toma de un automóvil. Su uso es muy práctico, pero el precio es más caro y se tiene en cuenta la dependencia de recursos.

Los gatos eléctricos son adecuados para usuarios que buscan velocidad y comodidad sin tener que girar manualmente una palanca. Aunque no es tan fuerte como un gato de piso, esta herramienta puede satisfacer las necesidades del uso diario.