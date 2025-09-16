‘Tinder Swindler’ de Netflix arrestado por robar $ 50,000 de la mujer

Shimon Hayut, el conocido estafador que era objeto de NetflixEl documental popular «el Estafadora«Ha sido arrestado después pretendidamente robando más de $ 52,000 de una mujer en Berlín. Hayut fue arrestado en Georgia el martes, según el New York Times.

Hayut fue arrestado previamente por fraude en 2019, donde fue sentenciado a 15 meses de prisión en Israel. Después de cinco meses en la cárcel, fue liberado.

«The Tinder Swindler» investigó los romances de Hayut con varias mujeres que había conocido en Tinder y usó su dinero para comprar artículos de lujo, vacaciones a hoteles de cinco estrellas y viajar en aviones privados. Según el documental, Hayut se hizo pasar por el hijo de un rico oligarca, creando múltiples líneas de crédito utilizando los nombres y la información personal de las mujeres con las que había tenido citas de la aplicación.

Hayut fue arrestado el 14 de septiembre en el aeropuerto internacional de Batumi después de ser interrogado por las autoridades. Fue acusado de robar alrededor de $ 52,000 de una de las mujeres con las que había igualado, gastar miles de dólares usando una tarjeta de crédito y un contrato telefónico bajo su identidad. Anteriormente, la mujer había pagado alrededor de $ 10,600 por el hotel de Hayut y los vuelos para quedarse en la isla de Caimán después de que reveló que su tarjeta de crédito había sido bloqueada. Ella afirma que nunca fue pagada por sus compras; Hayut ha negado las acusaciones.

El martes, un tribunal dictaminó que Hayut estaría en la cárcel durante tres meses o hasta que Alemania lo extradita. Sagiv Rotenberg, el abogado de Hayut, reveló que Hayut apelaba su detención y planeaba buscar ayuda para que su caso desestimara en Alemania.