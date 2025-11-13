VIVA – No Timur Kapadze volvió a ser el centro de atención después de afirmar que estaba listo para entrenar Equipo Nacional Indonesia. Curiosamente, esta noticia también fue destacada por el medio vietnamita Lam Dong, quien evaluó al entrenador original. Uzbekistán se adapta perfectamente a la visión PSSI.

En su informe, Lam Dong dijo que Kapadze tenía un historial llamativo. Logró que Uzbekistán se clasificara para el Mundial de 2026, un logro importante que se consideró acorde con las necesidades. Selección Nacional de Indonesia que busca un formador con experiencia internacional.

«Kapadze jugó un papel decisivo para ayudar a Uzbekistán a clasificarse para la Copa del Mundo de 2026. Este logro elevó su perfil en el mercado de entrenadores, especialmente ante los ojos de las federaciones que buscan entrenadores con experiencia y capaces de manejar el período de transición», escribió Lam Dong.

Como se sabe, el puesto de entrenador en jefe de la selección nacional de Indonesia está actualmente vacante después de que Patrick Kluivert fuera despedido tras el fracaso en la cuarta ronda de las eliminatorias para el Mundial de 2026. Esta situación abre una gran oportunidad para que Kapadze se una.

En su entrevista con el medio uzbeko UZA, citado por Zamin, Kapadze admitió que estaba dispuesto a aceptar el desafío de entrenar al equipo de Garuda.

«Estoy preparado para dirigir la selección de Indonesia. Actualmente estoy libre y esperando una oferta», afirmó el técnico de 44 años.

Kapadze no es ajeno al fútbol asiático. Dirige la selección sub-23 de Uzbekistán desde 2021 y se desempeñó como entrenador interino de la selección absoluta en 2018, antes de convertirse oficialmente en entrenador en jefe en 2025.

Se dice que su presencia traerá un nuevo color al fútbol indonesio, que actualmente está mejorando después de la era de Shin Tae-yong y Kluivert.