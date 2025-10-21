Timur Kapadze sobre los rumores sobre el entrenamiento de la selección nacional de Indonesia: Eso es muy emocionante

VIVA – Entrenador asistente Selección Nacional de Uzbekistán, Timur Kapadze respondiendo a la cuestión de su entrada en el mercado de un nuevo entrenador Selección Nacional de Indonesia finalizado PSSI rescindir oficialmente el contrato Patricio Kluivert el jueves 16 de octubre de 2025.

Patrick Kluivert fue expulsado tras no lograr la clasificación de la selección de Indonesia copa del mundo 2026. El progreso del Garuda Squad se detuvo después de perder ante Arabia Saudita 2-3 e Irak 0-1 en la cuarta ronda de las eliminatorias para el Mundial 2026.

Algunos consideran que Kapadze es adecuado para reemplazar a Kluivert porque llevó con éxito a la selección de Uzbekistán a la Copa del Mundo de 2026 en la tercera ronda de clasificación. En ese momento se desempeñaba como entrenador principal.

Después de que Uzbekistán se clasificara para la Copa del Mundo, Kapadze fue degradado y reemplazado por la leyenda de la selección italiana, Fabio Cannavaro.

Pelatih Uzbekistán Sub-23, Timur Kapadze

Además, Kapadze afirmó sentirse honrado de recibir muchas solicitudes de los seguidores de Garuda para entrenar a la selección nacional de Indonesia.

«He leído y oído noticias sobre la selección nacional de Indonesia y el PSSI. Mi Instagram está inundado de mensajes de aficionados indonesios que quieren verme allí», dijo Kapadze, citado por los medios de Uzbekistán. el pisoMartes 21 de octubre de 2025.

«Esto es muy alentador para mí. Sin embargo, hasta ahora todo son rumores en los medios. Pero respeto este interés. Los indonesios aman mucho el fútbol y sus aficionados son muy apasionados», continuó el entrenador de 44 años.