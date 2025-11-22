VIVA – Varias noticias interesantes del mundo del fútbol están llamando la atención de los lectores de VIVA, especialmente en el canal Bola.

A lo largo del sábado 22 de noviembre de 2025, artículos sobre el ex seleccionador de la selección de Uzbekistán, Timur Kapadzerevelando el hecho de haber sido contactado PSSihasta que la Selección Sub-17 mereció ser masacrada, se volvió tendencia en Bola VIVA.

Para obtener más detalles, a continuación encontrará una serie de artículos. más popular VIVA en el canal Bola de interés para los lectores:

Cuatro selecciones han confirmado su clasificación a las semifinales del Mundial Sub-17 2025. Curiosamente, Brasil es el único representante no europeo que queda, mientras que los otros tres puestos están controlados por equipos del Continente Azul.

Brasil también es un equipo que en la fase preliminar está en el mismo grupo que la Selección de Indonesia. En el partido que tuvo lugar el 8 de noviembre, Brasil venció a Indonesia por 4-0.

Después de clasificarse con éxito de la fase de grupos, Brasil venció a Francia en octavos de final. Luego, Brasil mantuvo vivas sus esperanzas de convertirse en campeón después de vencer a Marruecos por 2-1. Dell abrió el marcador en el minuto 16 antes de que llegara el gol decisivo en el tiempo añadido, precisamente en el minuto cinco.

La superestrella del fútbol mundial, Cristiano Ronaldo, es el centro de atención internacional. El astro portugués, que actualmente juega en el Al Nassr, fue invitado a una cena oficial en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El banquete de Estado se celebró como homenaje al Príncipe Heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman (MBS). A este prestigioso evento asistieron varias figuras globales, entre ellas el CEO de Apple, Tim Cook, y el fundador de Tesla, Elon Musk, lo que demuestra la exclusividad de los invitados a este foro estratégico.

Varios medios internacionales informaron que Ronaldo fue colocado en una silla cerca del presidente Trump, poco antes de que el presidente de Estados Unidos y MBS entraran a la sala. La ubicación es vista como un símbolo de la importancia del estatus de Ronaldo, no sólo como atleta, sino como una figura influyente en la diplomacia global y el mundo empresarial.