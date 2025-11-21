Timur Kapadze habla honestamente sobre su llegada a Indonesia, ¿quieres entrenar a la selección de Indonesia?

Jacarta – Ex entrenador de la selección nacional de Uzbekistán, Timur KapadzeLlegando a Indonesia hoy viernes 21 de noviembre de 2025.

La llegada de Kapadze a Indonesia desató diversas especulaciones entre los aficionados al fútbol. Muchos pensaron que su presencia estaba relacionada con la oportunidad de convertirse en nuevo entrenador. Selección Nacional de Indonesia.

En respuesta a esto, Kapadze enfatizó que su llegada a Indonesia no fue para entrenar. Rizky Ridho cs.

«Esta visita no es una visita oficial para entrevistas (con PSSI)”, dijo Kapadze durante una conferencia de prensa en el complejo. Mezquita IstiqlalViernes por la tarde.



Tanto la selección de Indonesia como la de China aspiran a su primera victoria en esta ronda de clasificación.

Estuvo presente como embajador de turismo para Indonesia y Uzbekistán tras colaborar con la empresa EGI Resources. Su tarea es introducir los destinos turísticos de Indonesia en el ámbito internacional.

«Esta visita es para aprender, viajar. Así sabrás más sobre la atmósfera en Indonesia», añadió.

Se han preparado varias agendas, incluida una visita a Lombok, Bali, y la celebración de las oraciones del viernes en la Mezquita Istiqlal.

Kapadze enfatizó que no hubo ninguna oferta del PSSI, aunque no descartó la posibilidad de que algún día la federación le abra la puerta.

«Ha habido contactos por parte de la federación, sí, pero nada concreto», afirmó.

Añadió que la comunicación se limitó sólo a preguntarle sobre su interés en entrenar a la selección de Indonesia. (tvOnenews)