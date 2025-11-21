Jacarta – Ex entrenador de la selección nacional Uzbekistán, Timur Kapadzedestacando la abundancia jugador naturalizado quien defiende Selección Nacional de Indonesia.

Reveló que Uzbekistán había llevado a cabo un programa de naturalización para jugadores de Rusia en la década de 2000, pero el proceso fracasó estrepitosamente.

«Uzbekistán reclutó una vez entre cuatro y cinco jugadores naturalizados de Rusia. Sin embargo, con el tiempo el proceso no tuvo éxito», dijo Kapadze en la mezquita Istiqlal, Yakrta, el viernes 21 de noviembre de 2025.

El ex entrenador de la selección de Uzbekistán, Timur Kapadze

Según Kapadze, la preparación mental de los jugadores es mucho más importante que el estatus de ciudadanía. Destacó que defender a la selección nacional requiere un compromiso total.

«Para mí lo más importante es si están dispuestos a defender la bandera de Indonesia o no. Ese es el único factor determinante», afirmó.

«Ahora se han convertido en parte del equipo. La pregunta es: ¿están los jugadores locales y naturalizados mentalmente preparados para Indonesia?» subrayó. (tvOnenews)