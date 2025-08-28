Timothy Ronald obtuvo un nuevo apodo cuando Warren Buffett Indonesia, ¿cómo es?

Yakarta, Viva – A la edad de 24 años, Timothy Ronald ha robado la atención del mundo financiero indonesio. Con la propiedad llegando a 11 millones de hojas existencias Bank Central Asia (BBCA), Timothy es promocionado como uno de los jóvenes inversores más influyentes en este momento, incluso comenzó a ser denominado como «»Warren Buffett Indonesia.»

El interés de Timothy en el mundo del mercado de capitales comenzó a la edad de 14 años. En ese momento, no solo leyó, sino que exploró los libros clásicos de Benjamin Graham, el mentor de inversión de Warren Buffett como el inversor inteligente. A partir de ahí, aprendió la importancia de ver las acciones como una empresa, no solo los números y los gráficos. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

Durante 11 años para seguir el mercado de capitales, el principio es la base de la estrategia: elegir una empresa con una fuerte fundamental y luego invertir a largo plazo. Esta filosofía simple pero consistente hace que Timothy sea a menudo yuxtapone con inversores legendarios mundiales.

La propiedad de Timothy de 11 millones de acciones de BBCA no es únicamente un paso especulativo. Para él, BBCA es un símbolo de estabilidad, confianza pública y crecimiento sostenible.

«La inversión no es solo una cuestión de obtener ganancias rápidas», dijo Timothy en su declaración, citado el jueves 28 de agosto de 2025.

«Para mí, la inversión se trata de paciencia y disciplina a largo plazo. Si el resultado es un beneficio, entonces es solo el fruto del principio correcto que se lleva a cabo de manera consistente», continuó.

Con este paso, Timothy también muestra su gran confianza en las perspectivas económicas de Indonesia que continúa creciendo y es cada vez más reconocida por el mundo.

Aunque a menudo se yuxtapone con Warren Buffett, Timothy enfatizó que estaba caminando a su manera. Para él, el éxito no solo se mide por el capital que se recopiló con éxito, sino también de cuánto pudo alentar a la joven generación de Indonesia a invertir en inversiones y se atreve a pensar a largo plazo.

Además del mundo de la inversión, Timothy también es conocido por su misión social de construir 1,000 escuelas en Indonesia. Para él, la verdadera riqueza no solo se mide por los activos financieros, sino que del impacto a largo plazo puede dar a la próxima generación.

Este paso confirma que el viaje de Timothy no solo busca rendimientos financieros, sino que también está construyendo un legado que vivirá cientos de años.