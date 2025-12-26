Timothy Ronald insinúa a los compradores de iPhone 17 que quieren lucir exitosos: ¡cambien su forma de pensar!

Viernes 26 de diciembre de 2025 – 13:50 WIB
Jacarta – Fenómeno miedo a perderse algo (FOMO) hacia nuevos bienes vuelve a ser fuertemente destacada por empresarios y creadores de contenidos financieros, timothy ronald. Este joven inversor exitoso dijo sátira duro para las personas que están dispuestas a ahorrar e incluso sacrificar su situación financiera para comprar el último iPhone y así parecer exitosos en su círculo social.
Timothy destaca la ironía de un estilo de vida consumista en medio de la realidad de ingresos limitados. Admitió que le sorprendió ver que muchas personas con salarios equivalentes al salario mínimo estaban dispuestas a comprar teléfonos móviles caros sólo por el bien de la imagen.
«Ahorras, compras un iPhone para parecer exitoso. A veces me confundo. Por ejemplo, en el centro comercial hay personas que piden fotos, incluso hay seguridad que piden fotos de su iPhone, un iPhone nuevo», dijo Timothy, citado en un breve videoclip subido por la cuenta de TikTok @RonaldxBuffett, citado el viernes 26 de diciembre de 2025.
Comparó este hábito con él mismo, que por cierto tiene un patrimonio neto de hasta miles de millones. Sin embargo, es leal al uso de dispositivos Apple antiguos a pesar de que tiene capacidad financiera.
«He estado usando este iPhone durante mucho tiempo, no lo cambio. Pero él está usando un iPhone nuevo, el naranja», continuó.
El sarcasmo de Timothy se agudizó cuando cuestionó la lógica financiera detrás de la decisión. Según él, muchos indonesios compran bienes caros no por necesidad, sino por el bien de la validación social en un entorno igualmente subdesarrollado financieramente.
«Estoy pensando, ¿cuál es la historia del salario (UMR) para poder comprar este teléfono celular? Simplemente estás presumiendo frente a tus amigos para sentirte más exitoso que ellos, en círculo «Ambos sois pobres», dijo sin rodeos.
Timoteo también transmitió una analogía bastante fuerte con respecto al entorno social. Él cree que reunirse en círculos que no fomentan el crecimiento en realidad mantendrá a alguien en la misma condición.
«Cuatro pobres se encuentran, te quedas ahí, créeme, te conviertes en el quinto pobre», dijo.
Además, Timothy evalúa que la decisión de comprar un nuevo iPhone está impulsada por las tendencias y el FOMO, incluido el comportamiento del consumidor, así como una trampa financiera que debe detectarse de inmediato. Recordó a la gente que no se sienta tentada fácilmente a comprar artículos nuevos sólo porque quieren parecer que están siguiendo los tiempos.
«Esa es una mentalidad consumista que hay que desechar. No ver algo nuevo y comprarlo», subrayó.