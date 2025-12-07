Timothy Ravis aprecia la postura de la Iglesia al defender a los pueblos indígenas en la polémica geotérmica de Manggarai

Jacarta – evaluó el experto en desarrollo de la Universidad de Cornell, Timothy Ravis. Iglesia El catolicismo es un actor importante en el proceso de desarrollo de Flores, especialmente en manggarai Raya. Según Timothy, la Iglesia católica de Manggarai a menudo adopta una posición coherente en la supervisión del funcionamiento del gobierno, e incluso se opone firmemente a las políticas gubernamentales regionales que no están de acuerdo con los intereses de la comunidad.

«También estoy realmente sorprendido por la influencia de la Iglesia. Y cuántas personas en la Iglesia hablan en beneficio de la sociedad en el contexto de la confrontación del desarrollo, ayudando, apoyando a la sociedad en todo lo que puedan», dijo Timothy en un debate en Yakarta, citado el domingo 7 de diciembre de 2025.

Al debate celebrado en la Terraza de Alfabetización de East Nusa Tenggara también asistieron varios oradores, como el analista político senior Boni Hargens; el investigador principal de Formappi, Lucius Karus; y el director ejecutivo del Comité Regional de Seguimiento de la Implementación de la Autonomía (KPPOD), Herman Suparman.

Un ejemplo claro, dijo Timothy, es la actitud de la Iglesia católica en Flores, incluida Manggarai, que apoya consistentemente a las comunidades indígenas en la polémica geotérmica.

De hecho, dijo, la carta pastoral de Cuaresma de los obispos de Flores en marzo de 2025, llamaba firmemente al arrepentimiento ecológico y rechazaba el proyecto geotérmico porque no estaba de acuerdo con el contexto geográfico de Flores (montañas, colinas, fuentes de agua limitadas) y podría tener graves impactos en la agricultura, el agua potable y la vida de las personas.

«Sabemos que este año la Iglesia ha tomado una posición clara respecto a la geotermia. Esa es la Carta Pastoral para la Cuaresma 2025. En mi opinión, las figuras de la Iglesia Católica son muy claras en su perspectiva, en su esfuerzo por apoyar y ayudar a los ciudadanos. local «que se sienten perjudicados por el desarrollo geotérmico», explicó Timothy.

Sin embargo, el propio Timothy comprende que existen pros y contras en el proceso de desarrollo, incluidos los planes de proyectos geotérmicos. Debido a esto, dijo, siempre hay grupos que apoyan la geotermia por varias razones y hay quienes rechazan la geotermia por todas las razones, incluso en Manggarai.

De hecho, dijo, las comunidades indígenas alrededor de lugares geotérmicos también tienen ventajas y desventajas con respecto a la geotermia.

«Cuando vas a pueblos donde se encuentra la energía geotérmica, como Wae Sano, Wewo, Poco Leok, hay personas que están a favor y otras en contra. En algunos lugares hay quienes están más en contra, en otros hay quienes están más a favor. Entiendo por qué la gente la rechaza y entiendo por qué la gente apoya la geotermia. Y creo que ambos son muy valientes en sus esfuerzos por hacer lo que creen que es correcto», explicó Timothy.