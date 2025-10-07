Timothy Chalamet recibe un zumbido de Oscar

Chalamet de TimothéePing pong Epic «Marty Supreme«Finalmente se ha presentado después de un estreno mundial sorpresa en el Festival de Cine de Nueva York, y los miembros de la presencia de cine de asistencia llaman al último de Benny Safdie como un» Tour-de-Force cinematográfico impresionante «con una» actuación de una vida «desde el calámeto.

Variedad El coeditor en jefe Ramin Setoodeh compartió una brillante crítica de la película en X, citando muchas de sus inspiraciones percibidas. El escribió«‘Marty Supreme’ es ‘Gems sin cortar’ se encuentra con ‘el receptor en el centeno’ se encuentra con ‘Jerry Maguire’, llevado por la mejor actuación de Timothée Chalamet hasta ahora. Me encantó mucho».

Discutir al presidente de cine Diego Andaluz se hizo eco de los elogios. Llamó a la «mejor película de Safdie» de Marty Supreme «, dando elogios particulares a Chalamet en el papel protagonista.

«Una odisea cinética que juega como un cruce trastornado entre ‘Atrápame si puedes’ y ‘gemas sin cortar’, él escribió en x. «Timothée Chalamet ofrece el rendimiento de su vida en este inolvidable e impresionante turco cinematográfico que dispara en todos los cilindros».

El escritor senior de Hollywood Reporter David Canfield consideró el turno de Chalamet como la leyenda de Ping-pong Marty Mauser como una «mejor actuación de carrera».

«‘Marty Supreme’: Major y estimulante cine de Josh Safdie», Él compartió en X. «La mejor actuación de la carrera de Timothée Chalamet, nació para interpretar a este tipo, con una tremenda Odessa A’zion liderando un excelente elenco de apoyo. Es un WOW».

El periodista de entretenimiento David Crow también estaba lleno de elogios por «Marty Supreme». El escribió en x«‘Marty Supreme’ es una explosión absoluta de adrenalina y el seguimiento de las ‘gemas sin cortar’ que hemos estado anhelando. Al igual que tan demente y tensa, pero borracho con la confianza de la juventud y la arrogancia para creer que el talento y el encanto son suficientes. Como un cine, es seguro que está».

Dirigido por Josh Safdie, quien anteriormente codirigió A24 Darlings «Good Time» y «Gems sin cortar» con su hermano Benny Safdie, «Marty Supreme» protagoniza a Chalamet como un fenómeno de ping pong cuya vida toma giros complicados mientras persigue un campeonato en el extranjero. El elenco de apoyo incluye a Gwyneth Paltrow, Odessa A’zion, Kevin O’Leary, Tyler the Creator, Abel Ferrara y Fran Drescher.

La breve pero tentadora sinopsis para la película de A24 dice: «Marty Mauser, un joven con un sueño que nadie respeta, va al infierno y vuelve a buscar la grandeza».

«Marty Supreme» es el gran lanzamiento de Navidad de A24 y, según los informes, es una de sus películas originales más caras hasta la fecha. La película ha estado en los titulares durante bastante tiempo, ya que Chalamet y Paltrow fueron fotografiados besando apasionadamente mientras filmaban una escena para la película el año pasado. Paltrow continuó diciendo Feria de Vanidad Que su personaje tiene «mucho sexo» con el personaje de Chalamet en la película, y le dijeron al coordinador de intimidad de la película que «retrocediera un poco» durante la producción.

«Dijimos: ‘Creo que somos buenos. Puedes retroceder un poco'», agregó Paltrow. «No sé cómo es para los niños que están comenzando, pero … si alguien dice, ‘está bien, y luego va a poner su mano aquí«Me sentiría, como artista, muy sofocado por eso».

A24 abrirá «Marty Supreme» en los cines el 25 de diciembre.