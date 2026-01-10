Timothy Busfield enfrenta orden de arresto por cargos de abuso sexual infantil

actor y director Timothy Busfield se enfrenta a dos cargos de abuso sexual que involucran a un menor en Nuevo México después de que se emitiera una orden de arresto el viernes.

La investigación involucra a gemelos que fueron actores de la serie de televisión”La señora de la limpieza» en 2022, en la que Busfield era director. Uno de los niños le dijo a un investigador el otoño pasado que Busfield tocó sus «áreas privadas» cuando tenía siete años, y nuevamente cuando tenía ocho, mientras estaban en el set.

<br />

Según un Declaración jurada de la policía de AlbuquerqueEl niño dijo que tenía “mucho miedo de Tim y se sintió aliviado cuando se sintió aliviado”.

El actor de “West Wing”, “Field of Dreams” y “Thirtysomething” dirigió seis episodios de “The Cleaning Lady”, que se emitió por Fox de 2022 a 2025.

Según la declaración jurada, Busfield habló con la policía por teléfono en noviembre. Le preguntaron si tuvo “algún contacto físico” con los niños y si los había levantado y hecho cosquillas.

«Timothy dijo que era muy probable que así fuera», afirma la declaración jurada.

Busfield luego dijo que los padres de los niños estarían presentes y que no sería «raro». Más tarde dijo que no recordaba haber recogido a esos niños.

«No recuerdo a esos chicos», dijo. «No, no lo sé. En realidad, no lo recuerdo, si sucedió. No recuerdo haberles hecho cosquillas abiertamente a los chicos alguna vez, pero no sería raro para mí».

La oficina del Fiscal del Segundo Distrito Judicial declinó hacer comentarios.

Según la declaración jurada, Warner Bros. llevó a cabo una investigación en 2025 después de que SAG-AFTRA recibiera una denuncia anónima sobre un incidente separado en diciembre de 2024.

La denuncia alegaba que Busfield había besado a un niño en la cara en la caravana de peluquería y maquillaje, y que les hacía cosquillas y acariciaba la cabeza. Warner Bros. contrató a un investigador externo que no pudo fundamentar esa afirmación.

Detective de policía de Albuquerque. Marvin Brown alegó en la declaración jurada que Warner Bros. “hizo muy difícil obtener información para este caso”. El detective obtuvo una orden de registro para obtener una copia del informe de la investigación, pero no fue entregada hasta tres meses después, escribió.

Cuando el detective contactó a otros niños actores del programa para garantizar su seguridad, Warner Bros. le informó que tendría que recurrir a sus abogados para hablar con los empleados, afirma la declaración jurada.

Warner Bros. no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Cuando Busfield se unió a la serie, «se volvió más cercano a los chicos», afirma la declaración jurada, y continúa: «Se informó que Timothy les decía a sus hijos que lo llamaran ‘tío Tim'».

Un oficial de policía habló por primera vez con los padres y los niños en 2024, después de que la policía recibiera un informe de su médico. En ese momento, los niños no revelaron ningún contacto sexual al oficial y la policía se negó a presentar cargos.

Sin embargo, en septiembre de 2025, uno de los niños informó a su consejero y luego a su pediatra que Busfield le había “tocado el pene y el trasero”.

El otro hermano dijo que “no le gustaba que lo tocaran, pero no dijo nada porque no quería meterse en problemas”, según la denuncia.

En su entrevista con la policía, Busfield dijo que había oído de Elodie Yung, la actriz principal del programa, que la madre de los niños «quería venganza» porque sus hijos no regresaron para la última temporada.

Yung se negó a hablar con la policía, diciendo que “no quiere participar en la investigación”, afirma la declaración jurada.

La orden de arresto fue emitida por un juez el viernes por la tarde. El representante legal de Busfield no respondió a una solicitud de comentarios.