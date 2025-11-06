Timothee Chalamet se enoja por perder los Oscar: ‘Llámame un intento’

Timothée Chalamet se abrió en una nueva portada de Vogue sobre su decepción a la hora de perder premios. El joven de 29 años ha perdido dos premios Oscar, cuatro Globos de Oro y cuatro premios BAFTA, aunque se llevó a casa el premio SAG al mejor actor en febrero gracias a su interpretación de Bob Dylan en «A Complete Unknown». Una semana después, Adrien Brody (“El brutalista”) le ganó el Oscar al mejor actor.

“Si hay cinco personas en una entrega de premios y cuatro personas se van a casa perdiendo, no crees que esas cuatro personas están en el restaurante diciendo: ‘Maldita sea, ¿no ganamos?’”, dijo Chalamet a Vogue sobre su decepción cuando perdió en los Oscar. “He estado con algunos actores profundamente generosos y sin ego, y tal vez algunos de ellos digan: ‘Eso fue divertido’. Pero sé con certeza que muchos de ellos dicen: ‘¡Mierda!’ »

«La gente puede llamarme un intento y pueden decir lo que sea», añadió Chalamet. «Pero soy yo quien realmente lo hace aquí».

El año pasado, Chalamet habló de lo que es perder en las entregas de premios cuando le dijo a SiriusXM que es “especialmente divertido” volver a casa con las manos vacías y luego tener que romper el discurso de premiación que escribiste antes de la ceremonia. Y añadió: «Piensas: ‘Eres un imbécil narcisista y arrogante. ¿En qué planeta pensaste que ibas a usar esto?'»

Si bien Chalamet siempre ha admirado a los actores que “mantienen las cosas en secreto” evitando a la prensa y los enigmas, ha comenzado a ser mucho más comunicativo en lo que respecta a la publicidad. Como Moda contada: «Cuando estaba promocionando ‘A Complete Unknown’, Chalamet se sentó con presentadores de podcasts de manosphere y conoció a estrellas de YouTube. Asistió a su propio concurso de parecidos. No tiene ningún interés en hacer películas de prestigio para una población en desaparición».

Para el próximo “marty supremo”, en cines esta Navidad desde la A24, Chalamet ha iniciado la gira de prensa con vídeos virales con hombres con cascos gigantes de ping pong. Estas mascotas incluso siguieron a Chalamet a una proyección sorpresa de la película en la ciudad de Nueva York. Cuando ganó el premio SAG a principios de este año, Chalamet dijo en la sala que está “en busca de la grandeza”. Ya no oculta que le importa.

«No quieres arriesgarte a ser demasiado declarativo», le dijo a Vogue. «Pero tampoco quiero mirar atrás, a la vida y las cosas que he publicado y decir: ‘Oh, pequeño yo. Oye, mira la película si quieres. Es lo que es’. No. En el peor de los casos, has molestado a la gente. Y en el mejor de los casos, alguien entrará y dirá: ‘Oye, este tipo realmente cree que esto vale la pena’. «

Chalamet ya está ganando Zumbido de los Oscar por “Marty Supreme”, con Variedad llamándolo un favorito al mejor actor. Esto significa que su lista futura probablemente incluya muchas de las entregas de premios a las que se ha convertido en un habitual en los últimos años. También está desarrollando una película de motocross, “High Side”, con el director de “A Complete Unknown”, James Mangold, y además está filmando “Dune: Part Three” con Denis Villeneuve. Una cosa que Chalamet no planea hacer a continuación es la televisión, a pesar de comenzar como joven actor en “Homeland” de Showtime. Nunca ha vuelto a la televisión a pesar de que muchos de sus compañeros de primera categoría participan en animadas series limitadas. Cuando se le preguntó sobre hacer otro programa de televisión, Chalamet respondió sin rodeos: «No».

Dirígete a Sitio web de Vogue para leer el artículo de portada de Chalamet en su totalidad.