Timothée Chalamet revela una críptica promoción de ‘Marty Supreme’

Timothée Chalamet recurrió a Instagram Live el martes para revelar una promoción críptica y de alto concepto para su próxima epopeya de ping-pong.marty supremo.”

La transmisión en vivo comenzó con Chalamet sentado en lo que parecía ser un soplador de bolas de lotería gigante, con pelotas de ping-pong dando vueltas a su alrededor. Luciendo un chándal negro y azul con la marca “Marty Supreme” y una máscara de Halloween de pelota de ping-pong, individuos sin rostro que también lucían la máscara zumbaban a su alrededor, reuniéndose en parejas en mesas de ping-pong. Muy pronto, Chalamet se arranca la máscara y sale corriendo de la caja, y los hombres enmascarados lo siguen de cerca.

Chalamet camina pisando fuerte a través de un campo abierto al son de una pista de EDM que hace temblar el cráneo, que muestra el monólogo de Jason Mewes de la película de 2001 “Jay and Silent Bob Strike Back”. Finalmente, se retira a un contenedor decorado como un set de entrevistas. Se escuchaba una agradable muzak mientras Chalamet se ataba los cordones de los zapatos y sacaba agua de un sillón, con un cartel de la A24 apoyado detrás de él en un caballete.

“’Marty Supreme’ es una película estadounidense que se estrenará en la Navidad de 2025”, dijo Chalamet después de casi dos minutos de silencio, apareciendo desenfocado en el encuadre de su Instagram live mientras la cámara mostraba el cartel de la película.

Chalamet adelantó la transmisión en vivo con un clip de un intenso mosh pit en un festival de música, con la leyenda dibujada a mano “Se acerca la temporada suprema”.

A24 es conocido por sus tácticas de marketing de jardín izquierdo, y Chalamet tiene más participación en el juego de lo habitual: se le acredita como productor del proyecto.

Junto con Chalamet, el Josh Safdie-La película dirigida está protagonizada por Gwyneth Paltrow, Odessa A’Zion, Kevin O’Leary, Tyler Okonma, Abel Ferrara y Fran Drescher.