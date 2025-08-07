Habla de una buena primera impresión. El primer día de la adquisición de David Ellison en SupremoSu estudio de cine ganó una subasta altamente competitiva para la reunión de pantalla grande entre Timothée Chalamet y James Mangold.

Paramount distribuirá «High Side», protagonizada por Chalamet y dirigida por Mangold, quien anteriormente colaboró al éxito nominado al Oscar en la película biográfica de Bob Dylan «A Complete desconocido».

Chernin Entertainment producirá el proyecto, basado en una historia original de Jaimie Oliveira, quien también adaptará el guión. La película se describe como «calor» se encuentra con el «infierno o el agua alta». Chalamet interpretará a un ex corredor de motocross, atormentado por un choque que termina con su carrera y una larga historia de abandono en una familia rota. Su hermano separado lo atrae a la bicicleta y al peligro para una serie de robos bancarios a medida que el FBI se cierra en la pareja.

«Estamos encantados de estar en el negocio con artistas visionarios como James y Timothée, y colaboradores excepcionales como Peter y David en Chernin. Lo que Jaime ha creado refleja el tipo de narración audaz y original que estamos comprometidos a defender a Paramount, y no podríamos estar más emocionados de ir a jugar con Lado alto«, Dijo Dana Goldberg y Josh Greenstein, los nuevos copresidentes de Paramount Pictures.

El director Mangold elogió a Goldberg y Greenstein, así como a su CEO, el multimillonario Scion Daivd Ellison, como mostrando «un compromiso real con el cine original y basado en la historia en la gran pantalla y esta pasión fue fácil para Timothée, Peter y yo para aterrizar en este proyecto. Timothée es un colaborador confiable colaborador de confianza, una artista generacional y una persona que no puedo esperar a mi sleves.

Más por venir …