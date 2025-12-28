Timothée Chalamet llevaba gafas graduadas potentes

En Josh Safdie‘s «marty supremo”, ahora en cines, Timothée Chalamet interpreta a un joven ambicioso del Lower East Side de Nueva York convencido de que el tenis de mesa es el camino a seguir.

El período es 1952, y Marty es un estafador que trabaja en la zapatería familiar, fingiendo no tener una talla en stock para poder venderle a un cliente un par más caro. Por otro lado, siempre está buscando el próximo plan para hacerse rico rápidamente.

La película está protagonizada por Fran Drescher como la madre de Marty, Tyler, the Creator, Odessa A’zion, la personalidad de “Shark Tank” Kevin O’Leary y Gwyneth Paltrow.

Safdie pasó más de seis años escribiendo el proyecto. Para aportar esa autenticidad a la actuación, Safdie no se limitó a poner a Chalamet en gafas de utilería; dio un paso más.

Hablando frente a una audiencia abarrotada a principios de este mes en un panel de Hollywood, Safdie dijo: «En ese momento, dijimos, íbamos a poner +10 lentes de contacto en tus ojos, y vamos a poner -10 lentes recetados delante de ellos para que cuando se le caigan las gafas, no pueda ver una mierda». Cuando Chalamet se probó esa combinación, Safdie recordó haber recibido una llamada del actor. «Me llama y me dice: ‘Tengo los +10 en este momento, estoy bastante mareado'».

Según Safdie, Chalamet lo describió como sentirse como “estar en una pecera”. Pero Chalamet estaba decidido. Safdie dijo que Chalamet le dijo: «Haré todo lo que me pidas».

El artista de prótesis Michael Fontaine aplicó marcas de viruela, pecas y mellas en el rostro de Chalamet. “Sentías que con las cicatrices y los cortes, había estado en peleas y era de la calle”, dijo Safdie.

El maquillaje era tan convincente que incluso su coprotagonista Paltrow creyó que era real. Paltrow interpreta a la descolorida estrella de cine Kay Stone, quien es cortejada por Marty. Ella admitió: «No tenía idea». Ella continuó diciendo: «Yo estaba como, ‘Dios mío, tiene pequeñas cicatrices de acné’, y dije: ‘Estoy tan sorprendida de cómo nunca ves eso'».

Con las prótesis y las gafas de Fontaine, y su cabello al estilo de los años 50, Safdie dice: «Cuando los tenía puestos, era Marty».

Chalamet también se esforzó por lograr autenticidad en su interpretación y pasó años preparándose para el papel. Aprovechó cada oportunidad para jugar al tenis de mesa porque quería parecer un jugador profesional cuando comenzara el rodaje. También entrenó con el experto en tenis de mesa Diego Schaaf para ayudar a coordinar y coreografiar los juegos.

En la película, Marty se enfrenta a Koto Endo, interpretado por el campeón de tenis de mesa de la vida real, Koto Kawaguchi. Pierde contra él durante un torneo en Londres y luego se encuentra cara a cara con él durante un partido en Japón.

Cuando se le preguntó sobre jugar contra Kawaguchi, Chalamet dijo que la presión era «enorme». Pero también necesitaba hacerlo bien y sentía “una responsabilidad hacia esa comunidad y hacia los aficionados y personas apasionadas por ese deporte”.

Safdie añadió que durante el rodaje, Chalamet «tenía tanto carácter que decía: ‘Quiero ganar los siguientes puntos. Tenemos que jugar'». Kawaguchi estaba dispuesto. «En un momento me dijo, es como, ya sabes, no soy actor, ya sabes, soy un jugador de tenis de mesa. Y ya sabes, estoy actuando mucho en este momento».