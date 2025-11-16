Timothée Chalamet llama a Adam Sandler ‘uno de los mejores actores’

Timothée Chalamet y Adam Sandler se unieron para conversar sobre sus carreras y oficios en el gimnasio de Fairfax High School en Los Ángeles, donde Chalamet elogió a Sandler como «uno de los mejores actores de todos los tiempos».

El evento, denominado “Sandler x Chalamet”, tuvo lugar la noche del 15 de noviembre. Ante gradas repletas, Chalamet y Sandler revisaron y discutieron clips de sus respectivas filmografías, incluidos sus próximos lanzamientos.marty supremo» y «Jay Kelly.” Después de ver un clip de Sandler en la comedia dramática romántica de Paul Thomas Anderson de 2006, «Punch Drunk Love», Chalamet expresó su agradecimiento por la actuación de Sandler en la película.

«Es una de las actuaciones más importantes. Es impactante y profundamente conmovedora», dijo Chalamet. «Como actor joven que te conoce por tu trabajo cómico, al ver eso en el contexto de tu otro trabajo, pienso: ‘Guau, este es un actor jodidamente increíble. Espero poder ofrecer una actuación como esta'».

Chalamet continuó elogiando la actuación de Sandler más allá de «Punch Drunk Love», afirmando: «Sé que no se trata de premios, bla, bla, bla, pero deberías tener un hombre de oro en tu mano, porque, hombre, eres uno de los mejores actores de todos los tiempos».

Sandler devolvió los elogios y le dijo a Chalamet: «Lo que continúas haciendo por el cine y por todos nosotros va más allá de todo. No puedo esperar a ver lo que aportas en el futuro».

Clips adicionales de la velada incluyeron a Sandler en “Big Daddy” y “Uncut Gems”, Chalamet en “Call Me By Your Name”, “Dune: Part 2” y “A Complete Unknown”, adelantos de “Marty Supreme” y “Jay Kelly” y clips de ambos actores en sketches de “Saturday Night Live”.

Aunque los dos nunca han aparecido juntos en una película, Chalamet estuvo en una escena de corte de “Men, Women & Children” de Jason Reitman, que Sandler protagonizó en 2014. A pesar de que Chalamet no llegó al montaje final, Sandler señaló: “Recuerdo que cuando Jason Reitman estaba hablando de que tú estarías en ella, me dijo: ‘Oh, tengo a este chico interpretando al mariscal de campo. Ya viene. Es increíble’. A él le gustaba, lo sabía”.

Los dos analizaron las escenas del otro, expresaron nostalgia por sus respectivos tiempos en “SNL” y bromearon sobre sus pasatiempos comunes: el baloncesto y la guitarra, cada uno mostrando su ingenio característico en todo momento. Al final de la noche, dos miembros del público fueron invitados a jugar un partido de baloncesto 2 contra 2 en media cancha contra las estrellas.

“Marty Supreme” está dirigida por Josh Safdie, quien estaba entre la multitud y anteriormente dirigió a Sandler en “Uncut Gems” de 2019. La película se estrena en los cines el día de Navidad. “Jay Kelly” está dirigida por Noah Baumbach y llega a Netflix el 5 de diciembre.