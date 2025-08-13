Timothée Chalamet interpreta a Ping Pong Star

El avance de la muy esperada película de Josh Safdie «Marty Supreme» características Chalamet de Timothée como el jugador de Ping Pong Marty Mauser en la década de 1950. La sinopsis se burla: «Un joven con un sueño que nadie respeta el infierno y vuelve a buscar la grandeza».

Chalamet protagoniza la película opuesta Gwyneth Paltrowquien interpreta a una famosa estrella de cine con la que Marty comienza una aventura en el camino. El elenco amplio también incluye a Fran Drescher como la madre de Marty, el rapero Tyler, el creador, el mago Penn Jillette, Odessa A’zion, la personalidad del «tanque de tiburón» Kevin O’Leary (también conocido como Mr. Wonderful) y el cineasta «Bad Teniente» Abel Ferrara.

«Marty Supreme» marca la primera vez que Josh Safdie dirige desde que co-gemelos sin cortar «con su hermano Benny Safdie, y su primera característica en solitario desde su debut en 2008,» El placer de ser robado «. Josh Safdie escribió «Marty Supreme» con Ronald Bronstein; Los dos producen junto a Eli Bush, Anthony Katagas, Chalamet y A24.

El drama deportivo es un relato ficticio del Real Marty Reisman, cinco veces medallista de bronce en el Campeonato Mundial de Tenis de Mesa que murieron en 2012. El director de fotografía Darius Khondji dicho A principios de este año, Chalamet realizó un entrenamiento completo para jugar a la estrella de Ping Pong. «Quería ser como un real [professional] Ping Pong Player cuando comenzó a disparar ”, dijo Khondji.

Chalamet ha sido durante mucho tiempo un fanático abierto de los hermanos Safdie, escribiendo un ensayo para Variedad En 2019 sobre su thriller de Adam Sandler «Gems Uncut». «La pareja ha publicado continuamente un trabajo contemporáneo, crudo y sin ataduras durante la última década, cada película se basa en los rasgos del Prior, pero nunca sacrificando su arenismo innato», escribió el actor nominado al Oscar.

«Marty Supreme» se abre en los cines el 25 de diciembre. Vea el avance oficial a continuación.