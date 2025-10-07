Timothee Chalamet habla en la detección de NYF ‘Marty Supreme’

Timothée Chalamet hizo una aparición sorpresa en el 63 Festival de Cine de Nueva York el lunes por la noche para una proyección secreta de «Marty Supreme. «

Presentado por el director Josh Safdie, Chalamet se dirigió brevemente a la audiencia antes de que comenzara la película.

«Esta película, en muchos sentidos, más allá de ser sobre Marty Mauser, es una carta de amor a Nueva York», dijo Chalamet en el escenario, y agregó que estaba «tan emocionado» de debutar su última película en la ciudad.

«Fui a la escuela secundaria por la calle», dijo Chalamet, refiriéndose a Laguardia High School. «Esto es increíble estar aquí».

Ambientada en la década de 1950, el drama deportivo A24 sigue a los jóvenes prodigy de tenis de mesa Marty Mauser (Chalamet) mientras persigue su sueño de convertirse en un campeón.

«Marty Supreme» recibió una ovación de pie cuando Safdie regresó al escenario. Luego presentó el elenco de la película, incluido Chalamet, Gwyneth PaltrowTyler Okonma y Odessa A’zion, junto con su coguionista, Ronald Bronstein.

Okonma, conocido profesionalmente como Tyler, el Creador, elogió a Safdie después de las presentaciones. (El rapero juega un papel secundario en «Marty Supreme».

«Jugo el piano y me pongo ropa genial, no actúo en absoluto. Y este hombre es tan bueno, que confié en él y dije: ‘Cualquier cosa que necesite. No quiero leer este guión. Me presentaré y estaré allí'», dijo Okonma sobre Safdie. «Porque confío en este hombre. Y la forma en que seleccionó y manejó cada detalle. Y el equipo, trabajando con todos ustedes, fue tan maravilloso».

Haciendo un gesto hacia el balcón, Okonma se volvió hacia Safdie y dijo: «Me emocioné allí porque me diste una oportunidad, así que te lo agradezco».

«Marty Supreme» se abre en los cines el 25 de diciembre.