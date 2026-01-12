Timothée Chalamet gana el Globo de Oro al mejor actor de comedia o musical

Timothée Chalamet ganó el primer Globo de Oro de su carrera por interpretar a un fenómeno del ping-pong en la frenética comedia “Marty Supreme”.

Chalamet ha sido nominado cuatro veces en el pasado, por su destacado papel en “Call Me By Your Name”, el drama sobre adicciones “Beautiful Boy”, la comedia musical “Wonka” y la película biográfica de Bob Dylan del año pasado “A Complete Unknown”. Aunque salió de esas ceremonias sin un trofeo, dijo que esas derrotas hicieron que fuera aún más significativo que finalmente fuera un ganador en la ceremonia del domingo por la noche.

<br />

“Mi padre me inculcó un espíritu de gratitud mientras crecía: ‘Agradece siempre lo que tienes’. En el pasado me permitió salir de la ceremonia con las manos vacías y la cabeza en alto”, dijo Chalamet. «Mentiría si dijera que esos momentos no hicieron que este fuera mucho más dulce».

Dirigida por Josh Safdie, “Marty Supreme” sigue al ficticio Marty Mauser mientras pasa por el escurridor para perseguir su sueño de convertirse en campeón de tenis de mesa. Chalamet agradeció a su director y a sus compañeros de reparto, incluidos Gwyneth Paltrow, Odessa A’zion, Kevin O’Leary, Tyler Okonma, Abel Ferrara y Fran Drescher.

«Josh Safdie, gracias desde el fondo de mi corazón. Gracias por este papel. Gracias por creer en mí», continuó Chalamet en su discurso. «A A24 y Ronnie Bronstein, quienes coescribieron esto con Josh, el increíble elenco de esta película. Si me hubieran dicho cuando tenía 19 años que le estaría agradeciendo al Sr. Wonderful de ‘Shark Tank’…»

Después de que O’Leary, quien interpreta a un astuto hombre de negocios en “Marty Supreme”, esbozara una sonrisa, Chalamet soltó una carcajada y le dijo a la estrella de “Shark Tank”: “Te estás riendo, así que me salí con la mía”. Terminando su línea de pensamiento anterior, Chalamet dijo: “Me habría quedado atónito, pero habría estado muy agradecido”.

Más allá de su papel protagónico, Chalamet ha sido un máquina de marketing de un solo hombrehaciendo todo lo posible – y alturas – para correr la voz sobre la película original. Ha captado la atención de las masas de las redes sociales regalándoles a sus amigos famosos la cazadora viral al estilo de los años 50, volando un dirigible naranja de Nickelodeon por todo el país. Subiendo a la cima de la Esfera en Las Vegas. Todos los esfuerzos promocionales han funcionado: “Marty Supreme” ha recaudado 84 millones de dólares en la taquilla mundial y sigue contando.

Chalamet fue nominado como actor principal en una categoría de musical o comedia contra George Clooney (“Jay Kelly”), Leonardo DiCaprio (“One Battle After Another”), Ethan Hawke (“Blue Moon”), Lee Byung-Hun (“No Other Choice”) y Jesse Plemons (“Bugonia”). A pesar de la competencia (Chalamet señaló que “esta categoría está repleta” durante su discurso), ha sido el favorito para ganar el Globo después de recibir elogios universales y ganar premios precursores en ceremonias que incluyen el Critics Choice.

Durante su discurso en los Critics Choice Awards, Chalamet se volvió viral por felicitar a su novia de toda la vida, Kylie Jenner.

«Gracias a mi pareja desde hace tres años. Te amo. No podría hacer esto sin ti», dijo. al aceptar el trofeo al mejor actor. “Gracias desde el fondo de mi corazón”.

Chalamet terminó su discurso en los Globos con otro guiño a Jenner, así como a su familia: «A mis padres y a mi pareja, los amo. Muchas gracias».