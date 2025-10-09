Timothée Chalamet es uno de los favoritos al Oscar al Mejor Actor

¿Es hora de que Timmy reine supremo en el premios oscar?

En una temporada en la que cuatro películas siguen con 10 o más nominaciones previstas, A24‘s «marty supremo» acaba de aterrizar, y parece el spoiler que muy pocos vieron venir. Al igual que su protagonista, interpretado por Timothée Chalamet – un joven con un sueño que nadie respeta, que va al infierno y regresa en busca de la grandeza – la película podría ser el caballo oscuro que la carrera por el Oscar no sabía que necesitaba.

El El panorama de la temporada de los Oscar cambió drásticamente tras las exitosas proyecciones de “Marty Supreme” en el Festival de Cine de Nueva York el lunes y una proyección entre amigos y familiares en Los Ángeles el miércoles por la noche. Esa proyección incluyó al ganador del Oscar Sean Baker, Bo Burnham, Phoebe Bridgers, Sebastian Stan y Johnny Knoxville, junto con miembros de la prensa. El director Josh Safdie, que hace su debut como director en solitario, presentó la película, que ahora parece tener un espacio significativo para crecer en estatura de premios.

Ambientada en la década de 1950 pero filmada con una estética cinética de la década de 1980, “Marty Supreme” sigue a Marty Mauser, un volátil vendedor de zapatos, que canaliza su obsesión por el tenis de mesa en una búsqueda de gloria para convertirse en el campeón mundial. Combinando la energía desvalida de las películas deportivas de “The Karate Kid” y la intensidad de “Bloodsport”, y filmada con la cinematografía ansiosa y adrenalizada de “The Wolf of Wall Street” y “Uncut Gems”, es una combinación de comedia, acción y deportes que desafía la categorización fácil, pero exige atención.

Para Chalamet, que acaba de convertirse en el hombre más joven en obtener dos nominaciones a mejor actor desde James Dean (la segunda fue por “A Complete Unknown” del año pasado), una tercera nominación por “Marty Supreme” podría extender esa racha histórica. Si gana, se convertiría en el segundo ganador más joven de la historia como mejor actor, detrás de Adrien Brody, que tenía 29 años cuando ganó por “El pianista”.

Ese potencial se duplica si Chalamet recibe un crédito oficial de producción. Si bien aún no se ha confirmado si es un productor de la película acreditado por la PGA, una doble nominación a mejor película y mejor actor lo convertiría en la persona más joven en lograr la hazaña. Warren Beatty lo hizo cuatro veces a lo largo de su carrera por “Bonnie and Clyde” (1968), “Heaven Can Wait” (1978), “Reds” (1981) y “Bugsy” (1991). Bradley Cooper lo ha hecho en tres ocasiones, la más reciente con “Maestro” (2023). Clint Eastwood lo logró dos veces, ganando el premio a la mejor película en ambas ocasiones, por “Unforgiven” (1991) y “Million Dollar Baby” (2004). La coprotagonista de Chalamet en “French Dispatch”, Frances McDormand, sigue siendo la única mujer en recibir nominaciones en ambas categorías y ganar ambas en el mismo año por “Nomadland” (2020). El último ganador de mejor actor también nominado a mejor película fue Will Smith por “King Richard” (2021).

El turno de Safdie como director en solitario marca el primero sin su hermano Benny, quien estrenó su propio debut en solitario, “The Smashing Machine”, a principios de este año. Una nominación a mejor director convertiría a Safdie en la persona número 25 reconocida por su largometraje inaugural. La última directora debutante nominada fue Emerald Fennell por “Promising Young Woman” (2020), que ganó el premio al guión original. El anterior director debutante que ganó el premio al mejor director fue Sam Mendes por “American Beauty” (1999).

La cosa no termina ahí en este caótico drama deportivo que cambia el género.

Gwyneth Paltrow y Odessa A’zion son exquisitas en sus papeles secundarios, devorando cada bocado del guión de Safdie y Ronald Bronstein. El regreso de Paltrow a los premios podría marcar su primera nominación al Oscar desde que ganó como mejor actriz por “Shakespeare in Love” hace 27 años. Ella es parte de una creciente ola de reinas que regresan al Oscar esta temporada, junto a Kate Hudson por “Song Sung Blue” y Amy Madigan por “Weapons”, todas actrices veteranas que resurgieron décadas después de sus nominaciones iniciales.

El lapso de 28 años de Paltrow la empataría con Sally Field (28 años), Angela Bassett y Jodie Foster (28 años), y la colocaría justo detrás de Lynn Redgrave (32 años) y Helen Hayes (39 años). El récord, en cualquier categoría de actuación, lo mantiene Judd Hirsch, quien esperó 42 años entre nominaciones por “Ordinary People” (1981) y “The Fabelmans” (2023).

El legendario diseñador de producción Jack Fisk, de casi 80 años, podría recibir el reconocimiento que tanto esperaba. Con tres nominaciones anteriores, por “There Will Be Blood” (2007), “The Revenant” (2015) y “Killers of the Flower Moon” (2023), su meticulosa recreación de las calles de Nueva York y Tokio de los años 50 podría finalmente darle una victoria.

La coedición de Bronstein y Safdie también se alinea con una tendencia reciente de directores a cortar sus propias películas. Baker se convirtió en el primer director y editor en solitario en ganar el Oscar el año pasado con “Anora” (2024), llevándose a casa cuatro estatuillas individuales. Alfonso Cuarón ganó el premio a la mejor edición con el coeditor Mark Sanger por “Gravity” (2013). James Cameron (“Avatar”), Chloé Zhao (“Nomadland”) y los hermanos Coen (bajo el seudónimo de Roderick Jaynes por “No es país para viejos”) fueron nominados, pero perdieron.

La nueva categoría de casting sigue siendo un comodín impredecible. Pero Jennifer Venditti, nominada al Emmy por “Euphoria”, podría encontrarse a la cabeza gracias a su conjunto ecléctico: la estrella en ascenso A’zion (de “Ghosts” de CBS), Tyler, the Creator, el presentador de “Shark Tank” Kevin O’Leary y el ex presidente del SAG Fran Drescher desempeñan papeles clave en esta alineación de izquierdas pero sorprendentemente efectiva.

Otras posibles nominaciones incluyen diseño de vestuario de Miyako Bellizzi, música original de Daniel Lopatin, reencuentro con Safdie después de “Uncut Gems” y trabajo sonoro envolvente que fusiona detalles de época con la tensión característica de Safdie.

Por supuesto, cualquier campaña para los Oscar requiere una cuidadosa estrategia de estudio. Si bien A24 hizo historia en 2022 al arrasar en las ocho categorías principales y obtuvo múltiples nominaciones hace dos años con “Past Lives” y “The Zone of Interest”, el distribuidor ahora maneja varios contendientes serios. “Marty Supreme” puede ser la joya de la corona. Aún así, A24 también respalda “Sorry Baby” de Eva Victor, “The Smashing Machine” de Benny Safdie (con la actuación de Dwayne Johnson) y “If I Had Legs I’d Kick You” de Mary Bronstein (esposa de Ronald), con la aspirante a mejor actriz de Rose Byrne. Otros aspirantes como “Highest 2 Lowest” de Spike Lee, “Eternity” de David Freyne y “Pillion” de Harry Lighton también están generando conversaciones.

En una película sobre un hombre que persigue un sueño en el que nadie cree, «Marty Supreme» de repente se ha convertido en el campeón más improbable de la temporada. Y si algo nos ha enseñado la historia de los Oscar es que la Academia ama a los desvalidos, especialmente a aquellos que se niegan a fallar su tiro, incluso si es en una mesa de ping-pong.