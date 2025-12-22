Timothée Chalamet defiende la gira de prensa de ‘Marty Supreme’ en medio de una reacción violenta

Timothée Chalamet tiene algunas explicaciones que dar. Durante las últimas semanas, el nominado al Oscar ha llamado la atención en Hollywood con su poco convencional gira de prensa para «marty supremo.” Si bien se han acogido algunos fragmentos publicitarios (el Parodia de la reunión de marketing A24 que dio paso al dirigible naranja “Marty Supreme”, por ejemplo), las entrevistas de Chalamet han demostrado ser mucho más divisivas.

En una entrevista que generó controversia en las redes sociales, Chalamet le dijo a un periodista que «Marty Supreme» marcó su mejor papel actoral hasta el momento después de haber ofrecido «actuaciones de primer nivel» durante los últimos «siete, ocho años». Y añadió: «No quiero que la gente lo dé por sentado. No quiero darlo por sentado. Esto es realmente una mierda de alto nivel».

Más tarde Chalamet se sentó con “Buenos días América” e hizo comentarios vagos sobre el éxito potencial de la película que muchos en las redes sociales interpretaron como si el actor predijera que recibiría un Oscar por “Marty Supreme” en el nuevo año.

«Quiero que la película tenga éxito. Quiero que todo gane», dijo Chalamet. «La verdad real es que en ‘Marty Supreme’ me siento confiado hasta el punto de que para el próximo verano… estoy seguro de saber cómo será el próximo verano».

Cualesquiera que hayan sido las intenciones de Chalamet en la gira de prensa, ha dejado a muchos fanáticos en las redes sociales un poco desanimados por lo que perciben como la arrogancia del actor. Chalamet recientemente le dijo a IndieWire que su gira de prensa está en línea con la energía de “Marty Supreme”

«Esto está en el espíritu de Marty, y siento que, en última instancia, se trata de una película original en un momento en el que las películas originales no se publican realmente», dijo Chalamet cuando se le preguntó sobre la gira de prensa. «Es una película sobre la búsqueda de un sueño. Lo dejo en el campo. Ya sea el merchandising, el Zoom o las apariciones en los medios, estoy tratando de difundir esto de la mejor manera posible. En el espíritu de Marty Mauser».

Lo odies o lo ames, la gira de prensa de “Marty Supreme” de Chalamet parece estar funcionando por ahora. la pelicula abierto en seis pantallas el 19 de diciembre y recaudó la impresionante cifra de $875,000 durante su primer fin de semana, lo que resultó en el mejor promedio por pantalla (PSA) del año ($145,933 por sala), el mayor PSA de todos los tiempos para A24 y el PSA más alto para un estreno en plataforma desde el éxito de taquilla de 2016, “La La Land”. La película se estrenará a nivel nacional el día de Navidad.