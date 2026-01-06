Timothée Chalamet ayuda a Marty Supreme a convertirse en la película más importante de A24 en el Reino Unido

Todos elogian las habilidades de marketing transcontinental de Timothée Chalamet.

La salvaje gira de prensa de la estrella para “marty supremo”ya ha sido elogiado por ayudar A24 consiguió su segundo debut más importante en casa, con 27 millones de dólares ganados durante el fin de semana navideño de cuatro días. Pero sus escapadas promocionales poco convencionales también han hecho que la aclamada comedia dramática de ping-pong de Josh Safdie rompa récords para el estudio al otro lado del Atlántico, donde en el Reino Unido se ha convertido en el título más taquillero de todos los tiempos.

Según fuentes cercanas al proyecto, a última hora del lunes 5 de enero, la película superó a “Civil War”, la película anterior de A24 que recaudó 8,2 millones de dólares en 2024, para reclamar su corona británica. El logro es aún más impresionante dado que “Marty Supreme” lo logró en menos de dos semanas completas, ya que se lanzó el 26 de diciembre y solo una de ellas fue un lanzamiento amplio. En su primer fin de semana en aproximadamente 130 ubicaciones, recaudó la sorprendente cantidad de 4,38 millones de dólares (otro récord del A24).

“Marty Supreme” (que en el Reino Unido fue distribuida por Entertainment Film Distributors, socios habituales de A24) ahora ha superado toda la taquilla británica de la película deportiva “Challengers” ($8,1 millones), mientras que su amplio descanso fue mayor que el del primer fin de semana de su rival de la temporada de premios “One Battle After Another” ($3,3 millones). Si bien la aproximación de la industria general para las películas estrenadas en el Reino Unido es que representan aproximadamente el 10% de la taquilla nacional, Variedad entiende que “Marty Supreme” probablemente superará cómodamente esto.

La película de Safdie, un loco thriller sobre crímenes deportivos basado libremente en la vida y carrera del jugador de tenis de mesa estadounidense Marty Reisman, ha recibido tantos elogios en el Reino Unido como en los EE. UU., encabezando muchas listas de los mejores de 2025 de la crítica y con seis nominaciones pendientes del Círculo de Críticos de Londres. Pero varias películas A24 han tenido reacciones similares. “Everything Everywhere All at Once” también obtuvo seis nominaciones de la crítica londinense, además de 10 nominaciones al BAFTA (ganando una), pero recaudó un total de 7,6 millones de dólares en la taquilla del Reino Unido. «Hereditary», mientras tanto, acumuló 7,3 millones de dólares.

Por lo tanto, el éxito de “Marty Supreme” en el Reino Unido puede disparar una pelota de ping pong naranja en señal de gratitud hacia la máquina de marketing unipersonal que es Chalamet, quien llevó su poco convencional estilo promocional a Londres a mediados de diciembre con el mismo efecto viral que tuvo en Estados Unidos.

El 13 de diciembre, miles de fanáticos de Chalamet, en su mayoría adolescentes y veinteañeros, motivados por una publicación críptica del actor en las redes sociales el día anterior, acudieron en masa a una tienda temporal en Holborn para tratar de conseguir varios artículos de marcas de moda, incluida la icónica chaqueta naranja «Marty Supreme» que se ha convertido en el producto comercial del día de esta temporada. Muchos viajaron desde todo el Reino Unido. Algunos acamparon durante la noche (a través de escalofríos invernales extremos). Según los informes, hubo peleas en la cola de serpientes que se formó.

También existía la especulación constante de que Chalamet estaba llevando una doble vida como el rapero y artista británico enmascarado de culto EsDeeKid. Mientras estaba en el Reino Unido, anuló esos rumores (ya descabellados dado el acento de Liverpool de EsDeeKid) al publicar un video de él mismo rapeando junto al músico en un remix de su éxito «4Raws». Naturalmente, se volvió loco en las redes sociales, y muchos raperos del Reino Unido elogiaron la canción y el video.

Pero quizás el momento más destacado, uno que quizás coincidiera con el gusto del Reino Unido por lo poco convencional y lo extravagante, fue cuando Chalamet elogió a la ex estrella de Britain’s Got Talent, Susan Boyle.

La cantante escocesa Boyle, que se convirtió en una sensación de YouTube en 2009 por su interpretación de “I Dreamed a Dream” de “Los Miserables”, fue uno de los pocos británicos que consideró dignos de una chaqueta “Marty Supreme”, nombrada junto a Lewis Hamilton, David y Victoria Beckham y el rapero Fakemink.

«Ella soñaba más que todos nosotros», dijo Chalamet a la BBC, y agregó que recordaba su momento de 2009 «como si fuera ayer».

Chalamet tenía solo 13 años en ese momento y nadie sabe si estaba siendo honesto acerca de su aprecio por Boyle (quien luego le envió un mensaje para celebrar su 30 cumpleaños). Pero dado el récord de recaudación de A24 en el Reino Unido por “Marty Supreme” y un comienzo de año enormemente positivo en términos de estrenos originales en cines, es probable que pocos en la industria del cine se quejen.