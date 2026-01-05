Timothée Chalamet agradece a Kylie Jenner y gana el premio al mejor actor en los Critics Choice Awards

Timothée Chalamet se tomó el tiempo para honrar a su novia de toda la vida, Kylie Jenner, cuando se llevó a casa el premio Critics Choice el domingo por la noche por su papel del aspirante a campeón de ping-pong Marty Mauser en “Marty Supreme”.

«Gracias a mi pareja desde hace tres años. Te amo. No podría hacer esto sin ti», dijo al aceptar el trofeo al mejor actor. “Gracias desde el fondo de mi corazón”.

Cuando la cámara se centró en Jenner, ella articuló «Te amo» en respuesta.

Chalamet fue nominado junto a Leonardo DiCaprio por “One Battle After Another”, Joel Edgerton por “Train Dreams”, Ethan Hawke por “Blue Moon”, Michael B. Jordan por “Sinners” y Wagner Moura por “The Secret Agent”.

Más temprano en la noche, “Hacks” está protagonizada por Meg Stalter y Paul W. Downs. caminó por la alfombra con conjuntos naranjas a juegorindiendo homenaje a los outfits de Jenner y Chalamet en el estreno de la película A24.

“Marty Supreme” se estrenó el día de Navidad, debutando en el puesto número 3 en Norteamérica detrás de “Avatar: Fire and Ash” (64 millones de dólares) y “Zootopia 2” (20 millones de dólares), recaudando 17 millones de dólares durante el fin de semana tradicional.