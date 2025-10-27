Timor Oriental ya no está solo

Jacarta – Asociación de Naciones del Sudeste Asiático o ASEAN aceptó oficialmente a Timor-Leste como miembro de pleno derecho de la región en la 47ª Conferencia o Cumbre de Alto Nivel de la ASEAN en Kuala Lumpur, Malasia.

La toma de posesión de Timor-Leste como miembro de pleno derecho de la ASEAN se llevó a cabo con la firma del documento de membresía de pleno derecho de Timor-Leste, que fue llevada a cabo por todos los líderes de la ASEAN y presenciada por varios líderes de todos los países de la ASEAN.

La incorporación de Timor-Leste como miembro pleno y permanente de la ASEAN, por supuesto, debe fortalecer aún más la imagen del Sudeste Asiático como una región intacta, pacífica y que defiende la inclusión y la amistad regional.

Por lo tanto, Timor-Leste está dispuesto a seguir todos los acuerdos y principios adoptados por la ASEAN.

Según los datos publicados Banco mundial En septiembre de 2025, Timor-Leste tenía una población de alrededor de 1,3 millones de personas, un PIB de 1.600 millones de dólares y un PIB per cápita de 1.295 dólares.

Sin embargo, la incorporación de Timor-Leste a la ASEAN traerá nuevas energías y perspectivas dentro de la ASEAN, así como una nueva población que contribuirá al desarrollo de la región.

La presencia de Timor-Leste con el apoyo y apoyo de todos los países miembros de la ASEAN enriquecerá aún más la identidad colectiva de la ASEAN, no sólo en términos demográficos, sino también políticos, culturales y económicos.

Se puede decir que el camino de Timor-Leste para convertirse en miembro de la ASEAN no fue fácil. El país anteriormente conocido como Timor Oriental y la provincia número 27 de Indonesia han presentado solicitudes de membresía desde 2011.

En 2022, la ASEAN finalmente abrió una ventana para el país que se independizó en 2002 e invitó a Timor-Leste a convertirse en observador en la ASEAN y participar en todas las reuniones de alto nivel de la ASEAN.

Los requisitos para que un país se convierta en miembro de pleno derecho de la ASEAN con base en la Carta de la ASEAN, el más importante es que el país debe estar ubicado geográficamente en el sudeste asiático.

Aparte de eso, el país debe obtener el reconocimiento de todos los países miembros de la ASEAN, aceptar estar sujeto a la Carta de la ASEAN, ser capaz y estar dispuesto a cumplir con las obligaciones de la membresía de la ASEAN, como abrir y mantener embajadas en todos los países miembros, asistir a todas las reuniones y cumbres a nivel ministerial y aceptar la adhesión a todos los tratados, declaraciones y acuerdos de la ASEAN.