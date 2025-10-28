Timor Oriental todavía utiliza (convenientemente) el dólar estadounidense

Jacarta – Timor Oriental, el país más joven de Asia, se convierte oficialmente en el undécimo miembro ASEAN. Esto marca un hito histórico para la antigua colonia portuguesa que logró la independencia total en 2002 después de llamarse anteriormente Timor Oriental y convertirse en la provincia número 27. Indonesia.

Con una población de 1,4 millones de personas, el PIB de Timor-Leste es de 2.000 millones de dólares (32 billones de rupias), lo que representa sólo una pequeña porción del PIB total de la ASEAN de 3,8 billones de dólares (63.213 billones de rupias).

Después de separarse de Indonesia en 1999, Timor-Leste adoptó oficialmente el dólar estadounidense como moneda. divisa oficial un año después. Esta elección no puede separarse de la dinámica política y económica que rodeó el período de transición.

Después de que Timor-Leste se independizara el 20 de mayo de 2002, este país que limita con Nusa Tenggara Oriental (NTT), Indonesia, se convirtió en un país que no tenía moneda propia.

Por eso lo usan dólar AS lo cual se basa en las características de esta moneda que se considera estable, fuerte y ampliamente aceptada en todo el mundo.

Con esta moneda también se espera generar confianza ante los ojos de los inversores y del mundo del comercio internacional.

Aparte de eso, la necesidad de salvar al país de la inestabilidad política y económica es la razón por la que Timor-Leste eligió el dólar estadounidense.

Esta decisión fue luego aprobada por el Consejo Consultivo Nacional (NCC), un organismo de transición que tiene funciones y deberes similares a los de la Asamblea Consultiva del Pueblo (MPR) en Indonesia.

Así, desde el año 2000, los dólares estadounidenses han sido suministrados a Timor-Leste por el Banco Central de los Estados Unidos o la Reserva Federal.

Inicialmente, el uso de dólares estadounidenses sólo se proyectó durante dos o años después de que Timor-Leste se independizara de Indonesia. Sin embargo, esto sigue siendo cierto hoy en día.

Para obtener información, Timor-Leste se unió oficialmente como el undécimo miembro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Kuala Lumpur, Malasia. Tuvieron que esperar alrededor de 14 años para convertirse en miembros de la ASEAN.

Primer ministro Timor Oriental Xanana Gusmao dijo que la incorporación de Timor Leste a la ASEAN fue el comienzo del largo viaje de su país.

«Esto no es sólo un sueño hecho realidad, sino también una fuerte confirmación de nuestro viaje, que está marcado por la resiliencia, la determinación y la esperanza. Este no es el final de nuestro viaje. Este es el comienzo de un nuevo capítulo inspirador», dijo, citado en el sitio. DW.