Tim Roth y Barbara Sukowa pondrán voz a la animación ‘Unknownia’ de Dash Shaw

El elenco de voces para película animada”Desconocido” – dirigido por “Cryptozoo’s” Dash Shaw – contará con Tim RothBarbara Sukowa, Angeliki Papoulia, Larry Fessenden, Robbie Crandall y Sabrina Sickler.

En la película, la pequeña Rory necesita salvar a su padre, que desapareció en busca de un tesoro durante un desafortunado encuentro con un dragón. Por suerte, una comadreja o unos seres misteriosos llamados The Shapes están ahí para ayudar.

«Tim era mi héroe. ‘Reservoir Dogs’ fue la razón por la que fui a la escuela de cine. Realmente traté de no volverme loco con Tim Roth en el estudio de grabación», dijo Kyle Martin, quien produce junto a Jane Samborski y Emily Wolver para Electric Chinoland y Mubi.

«Cuando Tim entró y empezó a hacer la comadreja, pensamos: ‘Dios mío, esto no es lo que pensábamos que queríamos. Y vaya, estábamos equivocados’. Así es exactamente como debería sonar esta comadreja. En ese momento llevábamos años trabajando en esto y, sin embargo, cambió completamente el significado de las escenas. Tim es ese tipo de intérprete”.

Todo el elenco aportó sus propias ideas, afirmó, subrayando que Shaw quería mantenerse alejado de «voces amplias y caricaturescas».

«Le gusta mucho una voz interesante, una que tenga textura o acento. Angeliki, Tim, Barbara… todos marcan esa casilla. Como intérpretes, tienen antecedentes muy variados y aportan algo a los personajes que sin duda añade profundidad. Les da vida».

Martin añadió: «Cuando miras esto y pasa lo mismo con ‘Cryptozoo’, realmente sientes a estos personajes, ¿sabes? Ese era el objetivo».

Y, sin embargo, “Unknownia”, presentada en Festival de Cine Americano de Tauronevento de la industria Estados Unidos en progresoes “muy diferente” del éxito del festival «Criptozoo». También visualmente.

«Cryptozoo’ tenía clasificación R. Había desnudos. Esto no es eso. Es una película para menores y una aventura de fantasía», dijo Martin. Otorgado en Sundance, “Cryptozoo” se centró en personas que hacen todo lo posible para proteger a criaturas míticas en peligro de extinción.

«Queremos que ‘Unknownia’ sea más una película familiar para niños. Dash y Jane [Samborski] Lo hizo pensando en su hija Castle. Querían que esto fuera algo que pudieran compartir con ella y eso también se tuvo en cuenta en el look”.

El director estuvo de acuerdo: «Cuando tienes 10 u 11 años, ves una película animada inusual por primera vez. Tal vez sea tu primera película que no sea de Disney, algo así como ‘El secreto de Nimh’ o ‘El viaje de Chihiro’, y es como la versión de un niño de 10 años sobre el descubrimiento de la nueva ola francesa», escribió Dash Shaw a Variedad.

«Es como: ‘Oh, vaya, ¿una película puede ser así? Nadie me lo dijo’. ‘Unknownia’ es esa película que hicimos para nuestra hija”.

Según Martin, «Unknownia» nació de un «legado de las películas de Miyazaki y de películas alternativas independientes». animación.”

“También narrativamente, porque muchas de sus películas [made for Studio Ghibli] Tiene una joven protagonista femenina que está en este viaje hacia la mayoría de edad. El sueño sería ser pensado en esa misma categoría”, afirmó.

«El público internacional está más familiarizado con eso. En Estados Unidos, simplemente no existe. Hay grandes estudios provenientes de Pixar o DreamWorks y nada más, excepto películas extranjeras que llegan. Realmente no hay animación independiente en inglés, así que, en cierto modo, está en su propio carril».

Durante su viaje, Rory se dará cuenta de que aquellos a quienes solía admirar sin duda también son, en última instancia, humanos.

«Se trata de riqueza y codicia, pero realmente se trata de la experiencia de aprender que las personas a las que admiras cuando eras niño, tus padres, tus mayores, tienen sus propios problemas y sus propios defectos. Puede que no sean los mejores modelos a seguir», dijo Martin.

«Para mí, personalmente, es una comprensión triste, aunque es algo por lo que todos pasan y con lo que todos se identifican. Puede que sea un poco melancólico, pero la película es esperanzadora».