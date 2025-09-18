Tim Robinson protagoniza la comedia de HBO

Tim Robinson Toca un hombre del medio oeste que investiga una conspiración criminal en su nueva serie de comedia de HBO «La compañía de la silla«Que se estrena el 12 de octubre.

La temporada consistirá en ocho episodios que lanzarán semanalmente los domingos, antes del final de la temporada el 30 de noviembre. Co-creado por Robinson y su colaborador de «Creo que deberías dejar» Zach Kanin, la serie de comedia se centra en un hombre que comienza a investigar un conspiración de gran alcance después de un incidente vergonzoso en el trabajo.

Robinson lidera la comedia como William Ronald Trosper y se une a los clientes habituales de la serie Lake Bell como Barb Trosper, Sophia Lillis como Natalie Trosper, precio como Seth Trosper y Joseph Tudisco como Mike Santini. Lou Diamond Phillips se repite como Jeff Levjman.

«The Chair Company» es producido por Robinson y Kanin junto con Adam McKay y Todd Schulman para Hyperobject Industries, Andrew DeYoung e Igor Srubshchik. Andrew DeYoung y Aaron Schimberg sirven como directores de la serie.

Robinson y Kanin son colaboradores frecuentes que comenzaron a trabajar juntos mientras estaban en el personal de escritura de «Saturday Night Live». A partir de ahí, co-crearon la popular serie Central de Comedia «Detroiters» con Sam Richardson y Joe Kelly, en la que Robinson y Richardson también protagonizaron. Robinson y Kanin crearon la serie de comedia de Netflix «I Think You Debe Faites», donde Robinson también se desempeñó como líder de la serie.

Los créditos de actuación de Robinson incluyen «Chip ‘n Dale: Rescue Rangers», «Friendship», «Documentary Now» y la película de Seth Rogen «An American Pickle». Además, Robinson ha prestado su voz a las animaciones «Digman!», «Greens de la ciudad», «Invencible», «Eutanasia adolescente» y más.

Echa un vistazo al trailer de «The Chair Company» a continuación.