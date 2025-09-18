Tim Heidecker y Eric Wareheim están escribiendo un guión de terror

Equipo de Heidecker y Eric WareheimEl dúo de comedia alternativa detrás de Adult Swim «Tim y Eric Impresionante espectáculo, buen trabajo! » están experimentando en un nuevo género.

Cuando se le preguntó si había algún futuro proyecto «Tim y Eric» en la tubería, Heidecker respondió: «En realidad estamos escribiendo una película de terror que será mucho más enferma de lo que la mayoría de la gente querrá ver».

Teniendo en cuenta que Tim y Eric son conocidos por sus sentidos de humor fuera de llave, irreverentes y, a veces, enfermo, tiene sentido que sus esfuerzos en un género diferente también presionarán los límites. Heidecker era escaso en los detalles sobre el proyecto, no proporcionó más comentarios sobre la trama, el tono o la etapa de desarrollo, pero señaló con franqueza: «Veremos si se hace».

A pesar de sus raíces de comedia, Heidecker ya está desarrollando una filmografía de terror frente a la cámara. En «él», un nuevo thriller de terror deportivo del director Justin Tiping, Heidecker interpreta al agente del protagonista de mariscal de campo. También tuvo un papel destacado en «Us» de Jordan Peele en 2019. Peele también sirvió como productor en «él», lo que demuestra su interés en el género.

En el estreno, Heidecker admitió: «No soy un gran fanático del horror, pero cuando están realmente bien hecho y cuando tienen un mensaje o tienen algo que decir, siempre lo aprecio». Irónicamente, la comedia de Tim y Eric es notablemente absurda, desafiando cualquier noción de un mensaje. Sin embargo, los valores del comediante pueden cambiar dependiendo del género. Después de todo, «Key & Peele» era tonto, pero Peele proporciona mensajes profundos en sus características de horror. Del mismo modo, Zach Cregger comenzó a hacer chistes vanguardistas en «Whitest Kids U’now», sin embargo, hoy, el público todavía está desempacando las capas de significado detrás de «bárbaro» y «armas».

¿Podrían Heidecker y Wareheim ser los siguientes en la fila como los comediantes convertidos en maestros de suspenso? Este sería el segundo largometraje del dúo, después de la «película de mil millones de dólares de Tim y Eric de 2012.