Tim Blake Nelson en el drama espeluznante de Heaven’s Gate

Si nos fijamos en la historia de las sectas, especialmente las que comenzaron a florecer en Estados Unidos en la década de 1970, cuando absorbieron gran parte de las trampas psicodélicas mesiánicas místicas de la Nueva Era de los años 60, todos somos Jesús, deja salir tus sentimientos primarios, verás que casi todas las sectas tienen dos cosas en común. Están dirigidos por gurús del engaño que terminan chupando la riqueza de sus seguidores. Y la mayoría de las veces, los líderes, que se presentan como deidades (la deidad está un nivel por encima de las estrellas de rock), utilizan a los seguidores para obtener favores sexuales.

Entonces, parte de lo inquietante de “The Leader”, un drama sobre la infame secta Heaven’s Gate, es que Marshall Applewhite, el demagogo elfo que gobernó la secta durante 25 años y que finalmente dirigió a 38 de sus seguidores en un pacto suicida el 22 y 23 de marzo de 1997 (el suicidio en masa más grande jamás cometido en suelo estadounidense, aunque Jonestown, con 900 muertos, sigue siendo el campeón mundial), no persiguió ninguno de esos objetivos. Durante mucho tiempo, la secta apenas tuvo suficiente dinero en efectivo para sobrevivir, e incluso cuando el dinero empezó a llegar de los acólitos de Applewhite, no fue exorbitante; simplemente financió su comida y vivienda.

En cuanto al sexo, Applewhite, nacido en Texas en 1931, era un hombre gay al que le aterraba su sexualidad. Había perdido su trabajo docente en 1970 después de tener una relación con un estudiante y, aunque ocasionalmente cedió a la tentación, en su mayoría trató de reprimir sus deseos en un lugar donde no existían. Y eso es lo que pidió a sus seguidores. Los miembros del culto Heaven’s Gate debían ser célibes, y uno de los objetivos del culto era eliminar el género. Todos llevaban el pelo con este extraño corte asexual de paje, que los hacía parecer extraterrestres nerds. Eso parecía apropiado, ya que la teología OVNI era una gran parte de su sueño. Hay un video de los seguidores de Heaven’s Gate poco antes de su suicidio (está recreado en “The Leader”), donde están sentados con sus batas oscuras, sonriendo como escolares que piensan que este es el momento más feliz de sus vidas, y es una de las cosas más espeluznantes que jamás hayas visto.

«The Leader», como experiencia dramática, es espeluznante, pero escrita y dirigida por Michael Gallagher, también es auténtica y agudamente contada, y cuestiona las cosas correctas: es decir, ¿por qué la gente descendería a esto y qué tiene que decir, si es que tiene algo, sobre nosotros? Está claro, en la película, que los miembros del Heaven’s Cult eran un grupo de cachorros enfermos, al igual que Marshall Applewhite, interpretado por Tim Blake Nelson en una actuación sutil e inquietante de insidiosa fuerza loca. Te muestra que este hombre, conocido como Herff, no tenía todas sus canicas (escucha voces), pero también que disfrutaba del poder de todo. Nelson, con una mata de pelo desgreñado y una mirada beatífica, habla con un acento más pronunciado que el de Applewhite, y eso le da una vibra de predicador ambulante, pero su Herff también es un creyente chiflado en sus propias tonterías, que más o menos inventa a medida que avanza. ¿Por qué sus seguidores aceptan seguirlo? Porque seguir es el punto. No hay sexo ni avaricia ni nada más mundano. Eso es lo que se te mete bajo la piel.

El culto de la Puerta del Cielo en realidad tenía dos líderes. La compañera de Applewhite en la locura de Pied Piper de ojos brillantes es Bonnie Nettles (Vera Farmiga), una enfermera modesta y educada que conoce a principios de los años 70 en la sala de psiquiatría de un hospital, poco después de tragarse un frasco de pastillas. Él la considera un alma perdida (es una ama de casa infeliz) y los dos forman un vínculo que se siente sexual en intensidad, excepto que sigue siendo platónico. Herff la arrastra a su “filosofía” de apuntar al “Siguiente Nivel” del ser, lo que suena como una tontería, excepto que todo el mundo en los años 70 comenzaba a hablar de esta manera. Era la charlatanería de Scientology y est y los Moonies y los Hare Krishna y la terapia primaria y el movimiento del potencial humano. Hazte un mejor tú. (Nunca ha desaparecido.) Juntos, Applewhite y Nettles salen de gira, sobreviviendo con panecillos gratis en restaurantes, saltándose las facturas del motel, pero creen en algo el uno en el otro. Ambos parecen saber que tienen lo necesario para ser los Jim y Tammy Faye Bakker del fascismo extraterrestre de la Nueva Era.

A medida que reúnen seguidores, la mayoría de los cuales parecen tan perdidos y alienados como miembros de la familia Manson, los dos comienzan a llamarse Do y Ti (pronunciado “masa” y “té”), y desarrollan un sistema de creencias que es un cuento de hadas fracturado de trascendencia, uno que fusiona la renuncia terrenal al cristianismo con el utopismo descabellado de los fieles ovnis. Según Do y Ti, nuestros cuerpos son meros “vehículos” y siempre debemos referirnos a ellos como vehículos. Los miembros de Heaven’s Gate simplemente están esperando ascender al Siguiente Nivel, lo que sucederá cuando lleguen los OVNIs, llevándolos a ellos (o, mejor dicho, a sus seres liberados de sus vehículos) a bordo.

“The Leader” es el drama más potente que he visto sobre la vida dentro de una secta desde “Martha Marcy May Marlene”. Michael Gallagher, que tiene seguidores en YouTube, lo filmó en un estilo similar a un documental, con espeluznantes recreaciones de los videos de cadetes espaciales de Applewhite, y el drama es riguroso y voyeurista de una manera fascinante. Lo inusual e inquietante de “The Leader” es que no cuenta su historia principalmente a través de los ojos de una persona inocente que se ve atraída por la secta. Nuestro punto de identificación son los líderes: Do y Ti, unidos en su loco juego de poder. La película nos pide que miremos a Tim Blake Nelson y su implacable alegría desenfrenada, y a Vera Farmiga y su severidad de “Handmaid’s Tale”, y adivinemos lo que estaba pasando dentro de estos dos imperiosos chiflados rotos.

Pero llegamos a conocer a algunos de los miembros de la secta. Jim Parsons, en una interpretación increíblemente impresionante, es Warren, el miembro más devoto de la secta, que ha dejado atrás su adicción al alcohol y al sexo al renunciar a su propia identidad. Parsons te muestra al soldado temerosamente obediente y al coche herido en el accidente. Y Simon Rex y Grace Caroline Currey dejan su huella como dos nuevos reclutas que no saben en lo que se están metiendo. Intentan ser buenos miembros, pero caen en una aventura sexual, que resulta en el castigo masoquista más horrible que jamás haya visto en un drama de culto.

“The Leader” es realmente una película de terror: una película de terror del alma, o de lo que queda de ella una vez que te entregas a un “ideal” de vida que en realidad es una forma de muerte. El suicidio masivo del culto Heaven’s Gate, que Applewhite programó con la llegada del cometa Hale-Bopp (según su lógica, el cometa traía consigo la nave espacial extraterrestre), está escenificado con una aterradora naturalidad. Cada uno de los miembros de la secta fue a sabiendas, comiendo un recipiente de puré de manzana con fenobarbital, y Applewhite también lo hizo, aunque la película presenta su suicidio como una catarsis de pavor. ¿Qué tiene todo esto que decir sobre nosotros? Tal vez sea una advertencia sobre cómo el impulso de seguir puede eliminar el tú de ti mismo.