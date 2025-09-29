Tilly Norwood es AI, no una actriz, así que no lo llames así

Seamos sinceros: todos piensan que pueden actuar. Semanalmente, tengo la gente que me pregunta sobre «conseguir algo de voz sobre trabajo por dinero extra» o hacer un programa «por diversión». Y tengo que preguntarme si alguna otra industria se ve de esta manera. ¿Los médicos tienen amigos que sugieren aparecer para un trasplante de órganos rápido para patadas? ¿Los familiares preguntan a los policías si pueden pedir prestado su arma y su insignia por un día? Hay una razón por la que actuar es tan aspiracional y, sin embargo, tan difícil de tener éxito.

Cuando las historias se rompieron durante el fin de semana sobre lo que la gente llama a la primera actriz generada por la IA, Tilly NorwoodLa respuesta de Hollywood fue tan negativa que uno realmente tuvo que preguntarse qué esperaban los creadores. En un momento en que la industria ha sido diezmada por Covid, Strikes y cambiando los modelos de negocios, ¿quién pensó que esto sería celebrado? Celebridades de Kiersey Clemons a Melissa Barrera rápidamente pesarseCon el primero señalando: «Qué asqueroso, lee la habitación». Quizás el actor nominado al Oscar, Toni Collette, lo dijo mejor, cuando publicó la historia con una serie de emojis de cara de gritos.

Dejemos de lado los problemas de tomar trabajos ya diminisantes de los actores trabajadores, además de la ambigüedad ética de la animación esencialmente aprobada como persona. Lo que más me hace estremecer en este momento es que la gente ha llegado rápidamente a etiquetar a Norwood una «actriz» de IA, un término que es como el guante de Freddy Kruger en una pizarra para mí. Es inexacto, es insultante y es interesante notar que incluso sus creadores no se refieren a ella de esa manera. Norwood es la creación de Xicoia, un «estudio de talento de IA» (un término contradictorio, realmente) de Eline van der Velden, CEO de la compañía de producción tecnológica con sede en Londres, Particle6. En una respuesta a la reacción de esta mañana, Van der Velden dijo: «A aquellos que han expresado enojo por la creación de mi personaje de IA, Tilly Norwood, no es un reemplazo para un ser humano, sino una obra creativa, una obra de arte».

Esa última afirmación es una columna completamente diferente, pero la primera parte me llamó la atención al instante, incluso Van der Velden (una actor) se refiere a Norwood como una «creación». Ella argumenta que Norwood es una obra de arte, «un acto de imaginación y artesanía, no muy diferente a dibujar un personaje, escribir un papel o dar forma a una actuación».

En cuyo caso, debemos llamar a Norwood una «creación» o incluso «un proyecto de arte», con el que estaría bien. Probablemente sea más suave que algunos de los términos que sugirieron mis amigos actores esta mañana, que incluyen: A Deepfake, un personaje animado, un «Hamdroid» y, mi favorito personal, Grand Theft Automaton.

Puede ser fácil descartar el oficio de actuar, tal vez debería tomarse como un cumplido que los actores hacen que su trabajo parezca fácil. Es un testimonio de su talento. Pero como alguien que ha sido eliminado de casi todos los rol de cine y televisión que han filmado (¡incluso cuando me eligieron como yo!) Déjame asegurarte: no lo es. Mientras que algunas personas son dotadas de un talento inherente, requiere práctica y artesanía para ofrecer una gran actuación. Todos los grandes atletas aún practican, no solo aparecen el día del juego. Y ese oficio está informado de mis muchas cosas: empatía, libre albedrío y experiencia de vida. Eso no es algo que no se pueda construir a través de un algoritmo o crowdsourcing.

En su declaración inicial, Van der Velden dijo que la compañía quería que Norwood «fuera el próximo Scarlett Johansson o Natalie Portman», que muestra una grotesca falta de comprensión no solo de actuar sino precisamente lo que hace que esos actores sean especiales. Dudo incluso en arrastrarlos a esto, ya que ambos son artistas talentosos que pasaron años demostrando que son más que precisamente lo que es Norwood: una cara atractiva que puede repetir líneas. También es algo irónico que haya llamado a dos actores que hayan tallado sus propios caminos franco a pesar de una industria que ha querido encajonizarlos en todas sus carreras. La longevidad de Portman y Johansson no se trata solo de talento, sino las opciones de carrera inteligentes y defendiendo lo que creen. (No vas a ver a Norwood demandando a Disney por pago que le debe, lo cual estoy seguro de que es parte del atractivo).

Lo que hace que tantos actores sean especiales, y estrellas, es su individualidad, su singularidad, esa cualidad que nadie más puede aportar a un papel. Vaya a una audición y es probable que vea una alineación de un tipo similar que se elige. ¿Qué es lo que hace que una persona se separe y gane el papel en cientos de personas? Talento, química, cómo encajan en el elenco existente juegan un papel, pero también esa calidad indefinible que es simplemente «eso». Todavía estamos enseñando a la IA que los humanos solo tienen cinco dedos, no creo que estemos listos para lograr ese matiz.

Un promoción temprana De partícula6 para Norwood tampoco inspiró mucha fe. Un orador se refirió a ella como «como si un asado del domingo fuera a la escuela de drama y se optimizara por la bafta», como si eso fuera algo bueno y como si y los grandes actores fueran piezas de carne literales. Otra persona en la promoción preguntó: «¿Pero puede llorar en Graham Norton?» A lo que otra cabeza parlante respondió: «Por supuesto que ella puede. Y será recortada, subtitulada y monetizada en Tiktok a la hora del almuerzo». Las declaraciones como esta y la alegría con la que se expresan muestran no solo una falta de comprensión, sino también desdén por la profesión.

Sé que no todos el viaje de todos es el mismo. Pero hasta que un personaje de IA soporte el cheque de pago vivos para el sueldo, innumerables llamadas de ganado, directores de gritos y la batalla constante con el síndrome de impostor, no estoy dispuesto a llamarlo actor. Incluso darle un nombre a una obra de arte y un género y lo que supongo serán atributos de personalidad (temo la inevitable primera entrevista «exclusiva» con Norwood, donde ella «rompe su silencio» sobre esto) es problemática para mí. Ni siquiera voy a entrar en cómo se generó esta IA, ya que supongo que es de compuestos de actores y personas reales, posiblemente sin su conocimiento o consentimiento.

Y teniendo en cuenta lo mal que los creadores de Norwood ya han leído el paisaje, no me siento seguro de que su creación de IA va a lograr los matices requeridos para darle una carrera duradera.