Tilly Norwood criticada por Equity como herramienta de IA, preocupada por el origen

Unión de actuación británica Equidad se ha unido a las críticas dirigidas hacia Tilly NorwoodLa llamada «actriz» de IA que ha pasado gran parte de esta semana en el centro de atención como uno de los nuevos desarrollos más controvertidos de la industria.

Siguiendo las condenas de Sag-Aftra, Los ejecutivos de capital en el Reino Unido ahora han rechazado cualquier sugerencia de las capacidades de actuación de Norwood, pero ofrecieron una profunda preocupación por los orígenes del material fuente que se utilizó para construirla.

“Tilly no es una actriz. Ella es una herramienta de IA. O él está en la herramienta AI. Eso no es un artista «, dijo el audio de Equity y el nuevo organizador de medios Shannon Sailing, hablando con BBC Radio.» Pero lo que esa herramienta es compuesta por el trabajo de los artistas y nos preocupa de dónde proviene ese trabajo, y si se ha dado su consentimiento para ser utilizado de esa manera «.

Mientras tanto, el Secretario General, Paul Fleming, dijo que la equidad había estado investigando las formas en que podía determinar cómo se reunieron creaciones de IA como Norwood.

«Estamos en el escenario de la IA, donde se han utilizado tantos datos que la fuente original se vuelve cada vez más poco clara. Y eso es algo que debería preocupar a cada espectador, cada persona que trabaja, porque esa no es realmente la forma en que deberían usarse nuestros datos», dijo a Sky News. «Nosotros, como sindicato, hemos estado considerando usar cosas como las regulaciones de protección de datos de GDPR para hacer que las demandas de las empresas descubran de dónde provienen los datos que se dedican a estas criaturas para asegurarse de que no hay un abuso de que nuestros miembros funcionen».

Norwood provocó una reacción inmediata a principios de la semana después de Eline van der Velden, jefe del estudio de producción de IA, que desarrolló el personaje, afirmó que había ya atrajo la atención de agentes de talento que esperan firmarla.

«Se siente irresponsable para mí», dijo Sailing sobre las noticias. «Creo que los agentes deberían centrarse realmente en garantizar que la industria esté apoyando a los artistas a medida que la IA entra en el redil».

Días después de hacer que los agentes llamaron a su puerta sobre Norwood, Van der Velden ofreció una defensa de su creación diciendo que «no era un reemplazo para un ser humano, sino una obra creativa, una obra de arte».

«Veo la IA no como un reemplazo para las personas, pero como una nueva herramienta, un nuevo pincel», agregó van der Velden. «Al igual que la animación, los títeres o el CGI abrieron nuevas posibilidades sin quitarle la actuación en vivo, AI ofrece otra forma de imaginar y construir historias. Soy un actor, y nada, ciertamente no un personaje de IA, puede quitarle el oficio o la alegría de la actuación humana».