¡Tiktokers Figa Lesmana fue arrestado! El contenido de la invitación de demostración fue observado 10 millones de veces, arrastre el DPR y Sri Mulyani

Yakarta, Viva – La figura de Tiktokers Figa Lesmana ahora tiene que tratar con la policía. Fue arrestado Polda Metro Jaya después de contenido provocativo que invita a los estudiantes a alcanzar alumno Yendo a las calles en la demostración del caos en Yakarta, a fines de agosto de 2025.

«FL (Cuenta de administración T @FG, el papel con las redes sociales en vivo invita a los estudiantes a caer el 25 de agosto de 2025», dijo el jefe de relaciones públicas de la Policía Metropolitana de Yakarta, Comisionado de Policía Ade Ary Syam IndradiJueves 4 de septiembre de 2025.

Jefe de Relaciones Públicas de la Policía de Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi Foto : Viva.co.id/fajar Ramadhan

No es broma, se dice que las cargas de Figiga fueron observadas hasta 10 millones de veces. En su contenido, no solo pidió la acción de los estudiantes y los estudiantes vocacionales, sino que también arrastró a los influencers para hacer un sonido. De hecho, expresó en voz alta la disolución de la Cámara de Representantes y la insistencia de que el Ministro de Finanzas Sri Mulyani cayó.

«Donde ver a la audiencia o los espectadores hay alrededor de 10 millones que promueven la invitación a los niños de la escuela para que lleguen a llevar a cabo la acción», dijo.

Además de Figa, la policía también arrestó a otros cinco nuevos sospechosos. Con esta adición, hay un total de 43 personas que ahora son sospechosas. De ese número, 42 adultos, y uno de ellos sigue siendo menor.

Ade Ary se aseguró de que su partido no se detuviera al nivel del albacea de campo. Polda Metro Jaya es llamado en medio de perseguir al actor principal que se sospecha fuertemente de ser el cerebro disturbios.

«Que la Policía Regional de Metro Jaya está comprometida a revelar a los principales actores de manejo detrás de los disturbios», dijo.