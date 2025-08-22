Tiktoker Juju ‘Straw Hat Goofy’ Green se une a iHeartMedia como colaborador

Verde jujumejor conocido por su mango de redes sociales «Sombrero de paja tonto«Se ha unido a IHeartMedia como contribuyente de entretenimiento clave.

Green se ha ganado el título de «Movie Guy» de Tiktok, construyendo una audiencia de 3.5 millones de seguidores en solo dos años, y ha acumulado más de 4 mil millones de visitas. Como una voz confiable en el comentario de cine y televisión, Green traerá sus tomas a los oyentes de Iheartradio a través de actualizaciones semanales de películas, reseñas exclusivas y recomendaciones imprescindibles.

Como parte de la asociación, Green contribuirá con contenido semanal a los programas más populares de Iheartradio, incluidos Elvis Duran y el programa matutino con sede en el Z100 de Nueva York.

Además, su podcast «Get Rec’d with Straw Hat Goofy» será distribuido oficialmente por iHeartPodcasts. El programa, que combina recomendaciones de cine y televisión con conversaciones sinceras de la cultura pop y entrevistas de celebridades, ahora ampliará su alcance a través de la plataforma de audio de Iheart.

«Las películas, la televisión y la narración de cuentos son los latidos de quién soy», dijo Green. «Unirse a la familia IheartMedia significa que puedo traer mi amor por el entretenimiento a aún más personas, ya sea que haya dejado caer los recs en la radio o buceando profundamente con los invitados en el podcast. No podría estar más publicitado».

Tom Poleman, director de programación de IHeartMedia, dijo: «En IHeart siempre estamos buscando talento creativo y una nueva voz para agregar a nuestra alineación y Juju Green es el ajuste perfecto». Poleman agregó: «Estamos emocionados de traer su energía, ingenio y autenticidad que lo convirtió en una sensación social a nuestros oyentes de Iheartradio en todas partes».

Green se ha convertido en una de las voces más dinámicas y reconocibles en el entretenimiento de la actualidad. En los últimos dos años, ha organizado o trabajado en campañas para numerosas marcas multinacionales que buscan llegar a su audiencia, incluidos los principales estudios, redes y serpentinas, además de Walmart, Hasbro, Verizon y Noovieverse, donde se lo ve a diario en más de 15,000 pantallas de cine en los Estados Unidos.

Continúa representada por la agencia de artistas creativos, las relaciones públicas de PAL y los socios de Armada.